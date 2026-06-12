Unne: inauguraron la etapa final de la remodelación integral del Rectorado

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) inauguró las obras que completan la remodelación integral de su edificio de Rectorado, una intervención que modernizó distintos sectores administrativos y renovó espacios de circulación y atención al público. En el mismo acto del miércoles también fue presentado un nuevo vitreaux ubicado en la cúpula del hall central.

La renovación del ingreso al Rectorado es la última del plan integral de remodelación impulsado en la gestión de Omar Larroza. La actividad se realizó tras una sesión ordinaria del Consejo Superior y contó con la participación de autoridades universitarias y personal que desarrolla sus tareas en el histórico edificio ubicado en la ciudad de Corrientes.

Esta última etapa de la obra incluyó la puesta en funcionamiento de las nuevas Oficinas de Gestión Administrativa (OgaUnne), ubicadas en el ingreso tradicional al Rectorado. Con la inauguración quedó concluido un proceso de renovación desarrollado en distintas etapas.

Según se informó, el proyecto estuvo orientado a mejorar la accesibilidad, la conectividad interna y las condiciones de trabajo. Las intervenciones incluyeron la reorganización de áreas administrativas, nuevos espacios de atención, más iluminación y ventilación natural, además de la incorporación de sanitarios renovados y sectores destinados a servicios específicos.

Un vitreaux en la cúpula central

Durante la jornada también fue inaugurado el vitreaux denominado "El Sol que transforma", una obra instalada en la cúpula del hall principal, que fue impulsada desde el Centro Cultural Nordeste y realizado por los artistas Luciano Durante y Alejandra Gubinelli. La pieza busca aportar color y una nueva identidad visual a uno de los espacios más representativos del edificio universitario.

De acuerdo con sus autores, la obra demandó dos meses de trabajo y fue concebida para generar un recorrido visual que acompañe la experiencia de quienes transitan diariamente por el Rectorado. La inauguración de estas intervenciones se da en la antesala de los 70 años de la Unne y forma parte de las acciones de puesta en valor de su patrimonio edilicio e institucional.

Con información de Unne Medios.