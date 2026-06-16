Inicia el juicio por la desaparición de Loan: seguí en vivo el debate

Comienza este martes el juicio por la desaparición de Loan Peña ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El debate iniciará a las 9 e intentará determinar qué ocurrió con el niño visto por última vez en junio de 2024. Los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco presiden las audiencias de la causa.

La primera jornada se enfocará en la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Se trata de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal y la querella. En esta instancia formal se detallan los hechos y las responsabilidades atribuidas a cada uno de los imputados.

Un total de 17 imputados llegan al banquillo de los acusados divididos en dos grupos con diferentes responsabilidades. La hipótesis principal señala que apartaron deliberadamente al menor de su padre durante un almuerzo en la localidad de 9 de Julio. Posteriormente, diversos involucrados habrían realizado maniobras delictivas destinadas a desviar la investigación original del caso.

Los imputados del almuerzo

Siete personas enfrentan cargos directos por el ocultamiento y la sustracción del menor. Entre ellos se encuentran los familiares Laudelina Peña y Antonio Benítez, junto a la pareja conformada por Daniel Ramírez y Mónica Millapi. Los fiscales sindican a este grupo como los responsables de llevar al niño hacia la zona de monte.

Por su parte, el matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava está acusado de sustracción y ocultamiento. Las pericias en su camioneta Ford Ranger detectaron rastros odoríficos de Loan que complican su situación procesal. Asimismo, el excomisario Walter Maciel afronta cargos por encubrimiento agravado durante los primeros días de la búsqueda.

Imputados por obstaculizar

Un segundo grupo de diez personas es juzgado por obstaculizar los procedimientos judiciales desde un hotel en la zona. Los acusados se presentaban como miembros de la Fundación Lucio Dupuy para influir ilegalmente sobre los testigos clave. Prefectura Naval desbarató esta estructura paralela tras comprobar que retenían a menores y manipulaban los testimonios.

Entre los detenidos destaca Nicolás Gabriel Soria, apodado "El Americano", quien fingía tener supuestos vínculos con Interpol. El resto de la banda incluye a Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Pablo Núñez, Verónica Machuca Yuni y Valeria López. Completan la lista de procesados Esteban Rossi Colombo, Pablo Noguera, Leonardo Rubio y Delfina Taborda.

Este grupo afronta cargos por privación ilegítima de la libertad, estafas, encubrimiento, falso testimonio y usurpación de títulos profesionales. Existe gran expectativa por la posibilidad de que algún imputado rompa el pacto de silencio en las audiencias.