Museo Malvinas: Diputados de Corrientes exigen restituir el nombre de Orlando Pascua

La Cámara de Diputados de Corrientes unificó este miércoles dos proyectos de resolución destinados a exigir a la Secretaría de Cultura de la Nación y a las autoridades del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur la inmediata restitución del nombre de Orlando Gustavo Pascua al salón auditorio de la entidad federal, espacio que fue rebautizado por la actual gestión nacional el pasado 10 de junio.

La iniciativa convergió a partir de una presentación original del diputado Hugo Calvano y otra bancada por la oposición a través de los legisladores Ana Almirón, Sara Aparicio, César Lezcano y Adriana Vidal Domínguez.

El texto unificado insta al director del museo, el coronel retirado Augusto Esteban Vilgre La Madrid, a revisar con carácter de urgencia la medida adoptada, sugiriendo que se dispongan otros sectores del edificio ubicado en el predio de la ex-Esma para homenajear al maestro y soldado caído Julio Rubén Cao, sin que ello implique desplazar el reconocimiento al referente del cooperativismo y los derechos humanos correntino.

Denuncias de "castigo ideológico" y defensa de la identidad provincial

Durante el debate en el recinto, los legisladores de los diferentes bloques coincidieron en calificar la decisión del Gobierno nacional como un retroceso en la construcción de consensos históricos, adjudicando la medida a sesgos políticos que buscan invisibilizar el rol de la posguerra y las denuncias por torturas en las islas.

Identidad y Memoria: la diputada Ana Almirón cuestionó la resolución al sostener que estas medidas "no construyen comunidad ni memoria, sino división". Sentenció que la remoción del nombre no es un mero cambio administrativo, sino una acción orientada a "querer borrar la correntinidad, nuestra identidad y nuestra lucha de un museo nacional".

La sospecha de un sesgo político: a su turno, Marlen Gauna aclaró que el soldado Cao merece los máximos honores, pero enfatizó que la figura de Pascua representa el arraigo y el sostenimiento de la causa en el interior profundo de la provincia. "Sentimos que es un castigo ideológico sacarlo de ese lugar", dijo la legisladora.

Pascua y la batalla contra la "desmalvinización" de la posguerra

El diputado Hugo Calvano fue el encargado de reconstruir la trayectoria del veterano nacido en Curuzú Cuatiá y fallecido en 2022, destacando que su relevancia excede su participación en los combates de 1982, ubicándolo como un pionero en la organización civil de los conscriptos tras el retorno al continente.

"Pascua dio sus siguientes batallas en la vida civil. Fue uno de los primeros excombatientes que participó en la conformación de los Centros de Combatientes para agrupar y ayudar a sus camaradas en un momento de la Argentina donde la desmalvinización era la regla, donde había menosprecio, destrato y olvido", remarcó Calvano, recordando el complejo abordaje que hizo Pascua sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por los soldados durante el conflicto bélico.

Por su parte, el legislador Norberto Ast calificó el hecho como una situación "difícil de creer" y de "doble gravedad", dado que se despojó del reconocimiento a un veterano para otorgárselo a otro.

Ast definió a Pascua como un hombre del campo popular comprometido con las reivindicaciones sociales y recordó que en Corrientes la temática de Malvinas es considerada una política de Estado indiscutible, por lo que instó a que los alineamientos partidarios de la gestión central no interfieran en un símbolo que unifica a la sociedad argentina.