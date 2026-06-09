La Nación retira el nombre del correntino Orlando Pascua del Museo Malvinas

El Gobierno nacional dispuso que el Salón Auditorio del Museo Malvinas deje de llevar el nombre del excombatiente correntino Orlando Gustavo Pascua y pase a denominarse "Julio Rubén Cao". La medida será formalizada este 10 de junio, en el marco del Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas.

La decisión fue adoptada por la dirección del Museo Malvinas, encabezada por Augusto Esteban Vilgre La Madrid, y forma parte de las actividades oficiales previstas para la conmemoración. Hasta el momento, el auditorio llevaba el nombre de Pascua, veterano de guerra nacido en Curuzú Cuatiá y fallecido en 2022.

Las repercusiones de la medida fueron abordadas por el exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, en un artículo de opinión publicado por el diario El Litoral. Allí señaló que el reconocimiento a Julio Rubén Cao no es objeto de cuestionamiento, pero sostuvo que el predio del museo cuenta con otros espacios que podrían haber sido destinados a un homenaje sin modificar la denominación existente del auditorio.

En su artículo, Vassel repasó la trayectoria pública de Pascua, a quien identificó como excombatiente de Malvinas, dirigente sindical y trabajador de prensa. También destacó su participación en proyectos vinculados a la difusión de la causa Malvinas, la creación de medios comunitarios y distintas iniciativas relacionadas con la memoria histórica.

El exfuncionario provincial recordó además el trabajo desarrollado por Pascua en favor del reconocimiento de excombatientes pertenecientes a pueblos originarios y su participación en acciones que impulsaron la identificación de soldados argentinos sepultados en el Cementerio de Darwin, junto a organizaciones de veteranos y referentes de derechos humanos.

Finalmente, Vassel sostuvo en su publicación que Pascua mantuvo una activa tarea de divulgación sobre la cuestión Malvinas a través de la docencia, la comunicación y la actividad social. El cambio de denominación del auditorio será una de las acciones centrales previstas por el Museo Malvinas durante la jornada conmemorativa del 10 de junio.