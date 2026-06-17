Se canceló una audiencia y no se sabe cuándo podrán hablar los padres de Loan en el juicio

El psicólogo Federico Esteban Rossi Colombo logró empantanar el juicio por Loan Danilo Peña. El debate se frenó este miércoles y por el tiempo que va hasta el miércoles próximo, debido a que su defensa entró en acción hace pocas horas y le asiste el derecho de contar con horas suficientes para interiorizarse del expediente.

Así, se cayó la declaración de testigos que iban a formular y para lo cual estaban citados este jueves los padres del niño de la localidad de 9 de Julio. Ahora no se sabe cuándo se podrán escuchar sus palabras.

Esta pausa fue decidida por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, luego de que recién en la mañana de este miércoles entrara en acción la defensora oficial Juliana Machado Feris, convocada el martes a último momento para representar a Rossi Colombo.

Reclamos ante el marino Carlos Pérez en su ingreso a la sala.

¿Qué pasó para que esto ocurra? El Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó iniciar el juicio sin el psicólogo que forma parte del elenco de 17 imputados en este proceso, lo declaró en rebeldía y ordenó su detención por no presentarse en tiempo y forma en el debate por el esclarecimiento del caso Loan. En este expediente, el profesional, que permanece en Tucumán, está acusado de participar de un esquema de desvío de la investigación.

Se presentó el martes ante el estrado a través de una videoconferencia, siete horas después de lo ordenado y con un abogado que inmediatamente reclamó tiempo para leer la causa. Como el desorden del debate llevó a que no se le acepte el pedido, y luego de una intensa discusión por la detención, o no, de los 9 imputados que están excarcelados, todo concluyó en la necesidad de que lo asista la letrada de la Defensoría Oficial.

Pero mientras todo eso ocurría se frenaron las lecturas de minutas sobre los requerimientos de elevación a juicio fiscal y de la querella.

La semana que viene solo habrá audiencias los días miércoles y jueves.

Todo ese trámite continuó recién en la siesta de este miércoles y se prolongó hasta las 17,30 cuando el Tribunal comunicó que este jueves no habrá audiencia y que el cuarto intermedio se levantará recién el miércoles 24 de junio.

Será a las 9,30 con una serie de pautas obligatorias a seguir según lo decidieron los magistrados:

Los dos imputados que siguen el juicio por vía remota son Mónica Millapi -en prisión domiciliaria en Neuquén- y Rossi, quien concurre a un escuadrón de Gendarmería en Tucumán.

- Los imputados deberán presentarse una hora antes del inicio de la audiencia.

- Se habilitarán las indagatorias, momento en el que cada imputado podrá declarar en su propia defensa.

- Se generará además un espacio para que las partes presenten nulidades sobre el proceso.

NO SE DESDOBLARÁ EL JUICIO

Otra de las medidas que tomó el tribunal fue rechazar una serie de pedidos de la Fiscalía y de una de las defensas, así como abrió la posibilidad de que sea llevado ante un comité de ética el abogado que defiende al comisario Walter Adrián Maciel, Richard Vallejos.

En primer término los magistrados negaron la posibilidad de separar a Rossi Colombo de este juicio para someterlo a un proceso individual que se haga a futuro.

Así, se descartó el pedido de la abogada Lara Leguizamón, defensora oficial de los acusados Delfina Taborda y Leonardo Rubio, quien había solicitado que se desdoble el juicio, de modo que se juzgue por un lado a los 7 sospechosos de la sustracción y el ocultamiento de Loan, y por otro a los 10 investigados por el presunto entorpecimiento del caso.

En ese sentido, al formular su planteo, Leguizamón fue enfática al decir que, aunque no daría nombres propios, "el principal entorpecedor" de esta causa no está requerido.

Y asimismo, no fue admitido el pedido de la Fiscalía para que sean detenidos todos los excarcelados (son 9 en total), a fin de garantizar que estén a derecho y se presenten a tiempo en cada audiencia. Es que el primer día fue Rossi Colombo, y este miércoles el imputado Alan Cañete llegó con severas demoras.

"JUEZA PAPA FRITA, MAMARRACHO Y BASURA"

Un momento bizarro en el transcurso del segundo día de juicio tuvo como protagonista al abogado defensor de Elizabeth Cutaia, Rodolfo "Fito" Baqué.

Las "Madres corajudas" que reclaman la aparición de Loan distribuyeron stickers en la audiencia.

La fiscalía de Carlos Schaefer y Tamara Pourcel expuso sobre el riesgo de que el juicio caiga por el peso de las nulidades que las partes podían plantear debido a los errores y demoras que brotaban a cada instante en las audiencias.

Así, Schaefer destacó que por situaciones semejantes es que se anuló el juicio por la muerte de Diego Maradona.

En ese momento entró en escena Baqué. "Yo formé parte de ese juicio y también estuve en el documental de la jueza (Julieta Makintach)", dijo el letrado llegado desde Buenos Aires.

Aseguró que la magistrada finalmente destituída lo había expulsado del proceso por Maradona, a partir de lo cual la llamó "papa frita". Pero también la trató de "mamarracho" y dijo, sin ninguna inhibición, que al retirarse de ese debate a Makintach la llamó "basura".

Todo, para diferenciar al Tribunal Oral Federal de Corrientes de esa magistrada. Los de esta capital, dijo, son "jueces probos" con "voluntad para continuar el debate" por el caso Loan, pero su excolega bonaerense, no.