Corrientes: el Concejo Deliberante respaldó las demandas por el Corredor Belgrano

En su última sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Corrientes aprobó una declaración de acompañamiento institucional a las medidas administrativas y judiciales conjuntas que impulsan el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Corrientes. La acción busca defender los intereses de la comunidad local ante la reciente exclusión del denominado Corredor Belgrano del régimen de concesión vial de la Nación.

De acuerdo con los fundamentos del expediente aprobado, este corredor urbano —que se encuentra integrado de manera consecutiva por las avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia— representa una infraestructura vial estratégica para la conectividad y el desarrollo de la ciudad de Corrientes.

El texto de los concejales advierte que la decisión del Gobierno nacional de dejar fuera de los esquemas de obras y mantenimiento previstos en el proceso licitatorio federal a esta traza clave, genera un serio perjuicio financiero para las administraciones local y provincial.

El impacto logístico en las avenidas locales

La principal preocupación de los ediles radica en que la medida transfiere de forma directa la totalidad de las responsabilidades vinculadas a la conservación del asfalto a las arcas del Estado provincial y municipal.

El proyecto convalidado explicita que la traza del Corredor Belgrano soporta diariamente un intenso flujo de tránsito nacional, internacional y de transporte de cargas.

Al eliminar el financiamiento del sistema de concesión nacional, se obliga a las estructuras locales a costear el desgaste de la calzada sin contemplar los recursos económicos extraordinarios que se necesitan para afrontar las consecuencias de este tránsito logístico de gran porte.

Pedidos de informes: situación laboral, seguridad vial y prevención climática

Durante la misma jornada legislativa, el Concejo Deliberante dio luz verde a un paquete de resoluciones orientadas a solicitar información específica al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) sobre distintas áreas de la gestión local: