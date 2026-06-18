Juan Pablo Valdés se reunió con Diego Santilli: avanzan las gestiones para reactivar la autovía de la Ruta 12

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se reunió este miércoles con el ministro del Interior, Diego Santilli, para analizar temas de agenda común entre la provincia y el Gobierno nacional. Tras el encuentro en la Casa Rosada, el mandatario destacó los avances para reactivar la Autovía Ruta Nacional 12 y aseguró que la obra será clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad vial de la región.

La reunión se desarrolló en el marco de una serie de encuentros que Nación mantiene con gobernadores para sumar apoyos a distintas iniciativas que se debaten en el Congreso.

Respaldo a la reforma electoral

Además, según informaron desde el Ministerio del Interior, Valdés y Santilli repasaron proyectos legislativos y coincidieron en la importancia de avanzar con la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.

Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentra la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), una medida que el mandatario correntino ya había respaldado públicamente semanas atrás.

En ese contexto, Valdés sostuvo que las Paso representan un "acto innecesario" y consideró que las definiciones internas deben resolverse dentro de los partidos políticos.

Reanudación de la Ruta 12

Durante el encuentro también abordaron la situación de la Autovía de la Ruta Nacional 12 y destacaron la reanudación de los trabajos en una obra estratégica para Corrientes.

Luego de la reunión, Valdés señaló que avanzaron en gestiones para reactivar el proyecto en el corto plazo. Además, remarcó que la intervención permitirá mejorar la seguridad vial y fortalecer la conectividad de la provincia y la región.