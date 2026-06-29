El mensaje Juan Pablo Valdés a Santilli por su nuevo rol como de Jefe de Gabinete

Tras el nombramiento de Diego Santilli como Jefe de Gabinete el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, utilizó este lunes sus redes sociales para manifestarse al respecto.

El mandatario correntino dejó claro la sintonía institucional y las expectativas de la provincia respecto a la nueva conducción de la Jefatura de Gabinete.

En un tramo central de su publicación, el mandatario le deseó de forma directa "el mayor de los éxitos para esta nueva etapa que, sin dudas, asumirás con gran ética y compromiso".

Valdés remarcó que dicho compromiso profesional estará orientado estrictamente "para trabajar por la transformación en marcha y el futuro de nuestra Argentina", dejando abierta la agenda de cooperación federal.

Viaje a Buenos Aires

Por otro lado, el gobernador tiene previsto para esta semana un viaje a Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales.

El carácter del encuentro mantiene la continuidad de las negociaciones sobre temas que ya se tienen en agenda.