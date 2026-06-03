Aniversario de Bella Vista: Juan Pablo Valdés ratificó el compromiso de invertir en obras estratégicas

Al encabezar el acto central por el 201° aniversario de la fundación de Bella Vista, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, aseguró que el estricto orden económico de las cuentas fiscales de su administración le permite a la Provincia avanzar con recursos propios en obras de carácter estratégico, en un escenario de fuerte parálisis de la obra pública nacional.

Acompañado por la intendenta local, Noelia Bazzi, y la plana mayor del gabinete provincial, el mandatario corrientino aprovechó la festividad cívica para anunciar el desembolso de los fondos necesarios para dar inicio de forma inmediata a la primera etapa de la colectora de la Ruta Provincial Nº 27, una traza vial de alta densidad que conecta los principales enclaves productivos de la cuenca citrícola y hortícola de la costa del río Paraná.

"Se trata de una obra clave para el transporte de la producción, pero fundamentalmente para garantizar la seguridad vial de todos los vecinos de la zona", puntualizó.

El puente fluvial con Villa Ocampo y el polo productivo

En materia de integración regional con las provincias vecinas del Litoral, Valdés sorprendió al adelantar el estado de avance de las gestiones bilaterales tendientes a reactivar un estratégico canal de vinculación comercial con el noreste santafesino.

El gobernador confirmó el inicio de las gestiones técnicas y administrativas para establecer un sistema permanente de balsas y conexión fluvial entre los puertos de Bella Vista y Villa Ocampo (Santa Fe), un proyecto que recortará cientos de kilómetros para el transporte de cargas y consolidará a la ciudad correntina como un polo de desarrollo logístico subregional.

Por su parte, la intendenta Noelia Bazzi valoró el impacto de la visión productiva e industrialista que sostiene el Gobierno provincial frente a las complejidades del contexto macroeconómico nacional.

La jefa comunal remarcó que el fortalecimiento de la infraestructura vial, la promoción de inversiones y el sostenimiento del entramado social son las únicas herramientas viables para capear la crisis, agradeciendo de forma explícita el "acompañamiento permanente y la decisión política de trabajar codo a codo junto a los municipios".

Articulación educativa y una postal de fuerte peso político

En otro tramo de su discurso, el titular del Ejecutivo provincial vinculó el desarrollo de la infraestructura con el capital humano, defendiendo el rol de la educación pública como el gran ordenador social y la principal herramienta de progreso para la juventud del interior.

En ese sentido, instó formalmente a las autoridades locales a "tender puentes directos entre los Institutos de Formación Docente y Técnico, las escuelas medias y el sector productivo privado, porque allí reside el verdadero progreso de las familias correntinas".

La jornada institucional de Bella Vista, que se inició con el tradicional saludo protocolar en el palacio municipal y las ofrendas florales ante el busto del Brigadier General Pedro Ferré, dejó además una sugestiva postal política de cara al armado electoral de la provincia.