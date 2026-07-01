El gobernador de Corrientes respaldó a Santilli: "Conoce nuestra problemática"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, analizó el nuevo rol institucional de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación —tras la salida de Manuel Adorni— y afirmó que la designación del dirigente del PRO representa una ventana de oportunidad clave para robustecer el canal de diálogo político y relanzar la agenda de infraestructura federal con las provincias.

El mandatario correntino aprovechó su participación en el acto institucional de asunción del rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, para marcar el posicionamiento de su administración frente al nuevo esquema de poder en Buenos Aires.

"Santilli es una persona que ya ha recorrido y mucho la República Argentina, que ha dialogado con muchos gobernadores, que conoce nuestra problemática y hoy tenemos mucha expectativa y muchas esperanzas", ponderó el titular del Ejecutivo provincial, añadiendo que su perfil componedor "va a poder consolidar la gestión del Gobierno nacional".

El frente del NEA: conectividad, gasoducto y obras postergadas

Para Valdés, el recambio ministerial reactiva las negociaciones por demandas estructurales que permanecen congeladas. Trazó un paralelismo entre las necesidades de la provincia y los distritos vecinos, promoviendo una estrategia de bloque regional para destrabar proyectos de financiamiento mixto.

"De esta manera nosotros los gobernadores vamos a tener una herramienta de diálogo mucho más fuerte con el Gobierno nacional y poder destrabar obras importantes y poder consolidar los intereses tanto de la provincia de Corrientes, de Chaco y de Misiones, que tenemos intereses muy similares", argumentó el mandatario.

En esa línea, puntualizó que las tres provincias comparten "situaciones complejas en materia de conectividad vial y en materia de desarrollo de gas", problemáticas que ahora pretenden abordar formalmente con un interlocutor de trato cotidiano en el armado federal.

Inversores privados para el Segundo Puente Chaco-Corrientes

El capítulo central de las definiciones del gobernador estuvo centrado en el plano de la infraestructura vial de alta escala. Valdés ratificó que mantiene un monitoreo permanente sobre el proyecto del Segundo Puente Chaco-Corrientes y detalló que coordina gestiones conjuntas con su par chaqueño, Leandro Zdero, para destrabar la obra.

"Estamos trabajando justamente en la llegada de un inversor, teniendo en cuenta los lineamientos que hemos mantenido en diferentes reuniones, donde Nación nos explicó su punto de vista y nosotros le explicamos las necesidades de los correntinos y de los chaqueños", explicó Valdés respecto al cambio de paradigma del financiamiento de la megraestructura.

En ese sentido, el mandatario precisó: "Desde el primer momento venimos trabajando y obviamente, sobre esta obra tan importante, esperemos que para fin de año podamos tener alguna respuesta concreta para nuestros ciudadanos".