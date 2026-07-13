A caballo, el gobernador se sumó a la histórica 126° peregrinación a la Basílica de Itatí

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se sumó este lunes a la peregrinación desde San Luis del Palmar hasta Itatí. El mandatario se mostró a lomo de caballo en sus redes sociales oficiales.

Se trata de la 126° Peregrinación de San Luis del Palmar hacia la Basílica de Itatí, la cual congrega a cientos de fieles que encaran un camino que cuenta con un operativo especial de la Policía de Corrientes.

Valdés publicó en sus redes videos e imágenes donde se lo puede ver acompañando a los peregrinos que marchan a visitar a la Virgen. "Estamos por dar inicio a la peregrinación desde San Luis hasta Itatí", comenta el mandatario provincial.

En la misma publicación, el gobernador da cuenta de la impotancia de este evento litúrgico pues se trata de una "peregrinación que busca volverse patrimonio inmaterial de la humanidad".

Operativo especial sobre la ruta

Cabe recordar que la Policía de Corrientes dispuso un operativo para resguardar y controlar a la multiltud de fieles que se dan cita en Itatí.

El despliegue policial inició el 11 de julio y se extenderá hasta el 18 de este mes, contando con 800 efectivos distribuidos en puntos de control y a lo largo del circuito a bordo de vehículos para brindar seguridad en tiempo real.

Por otro lado, se recomienda a los peregrinos hacer caso a las indicaciones de los agentes y respetar las reglas viales para así evitar cualquier tipo de inconveniente.