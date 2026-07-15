Llamaron a declarar a la jueza del caso Loan por una denuncia de presunto abuso de autoridad y maltrato laboral

La jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, quien tuvo a su cargo la investigación por la desaparición de Loan Peña, fue citada a declarar ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por una denuncia sobre abuso de autoridad y maltrato laboral. La convocatoria fue aprobada este miércoles y se resolvió avanzar con la audiencia de descargo.

La causa corresponde al expediente iniciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) contra la magistrada. Luego se sumaron presentaciones enviadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y el Tribunal Oral Federal de la provincia.

Qué se investiga

Las denuncias contra Pozzer Penzo están vinculadas a presuntas situaciones de abuso de autoridad y maltrato laboral. La propuesta para avanzar con la citación fue impulsada por el consejero Álvaro González.

Con esta convocatoria, la jueza tendrá la posibilidad de presentar su descargo y responder sobre los hechos señalados dentro del trámite disciplinario que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.

Luego de esa instancia, el organismo deberá definir los próximos pasos del expediente. Entre las alternativas se encuentran desestimar la denuncia, aplicar una sanción disciplinaria o avanzar con un proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento.

De acuerdo a la aprobación, la fecha de la audiencia será fijada a partir del 14 de agosto.