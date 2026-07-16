Corrientes, con protagonismo en las elecciones de la Sociedad Rural Argentina

Los correntinos, Carlos Romero Feris y José García Enciso, que integran la lista "Renovación con Unidad" para cambiar el riumbo de la Sociedad Rural Argentina y que propone Marcos Pereda como presidente, dieron a conocer sus propuestas y líneas de trabajo en busca de apoyo de los productores.

"Durante meses trabajamos para alcanzar consensos y construir una lista de unidad. La actual conducción decidió avanzar en su continuidad más allá del espíritu de renovación que siempre defendió nuestra institución", alertó García Enciso.

"Por esto nace "Renovación con Unidad", una propuesta que combina experiencia, nuevas generaciones y una visión federal de la producción. Creemos en la alternancia, en la participación de los socios y en una Sociedad Rural Argentina más cercana a quienes producen todos los días", agrega.

"Trabajaremos sobre tres ejes concretos con claro ímpetu en Corrientes:



* Recuperar la Mesa Ovina Nacional, un espacio fundamental para la defensa y el desarrollo de la producción ovina que nunca debió perder protagonismo.



* Fortalecer el vínculo con los productores, promoviendo jornadas técnicas, encuentros regionales y una relación permanente con instituciones, universidades, organismos técnicos y entidades rurales.



* Defender los temas estratégicos impulsando herramientas para el desarrollo ganadero, el mejoramiento genético, el acceso al financiamiento, el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos y una mejor calidad de vida para las familias rurales", detalló Carlos Romero Feris.

"Representamos la experiencia de quienes han construido la institución y el compromiso de una nueva generación de dirigentes. Conocemos la realidad de nuestra región y sabemos que Corrientes necesita una voz fuerte, presente y respetada en los ámbitos donde se toman las decisiones", aseguraron.

"Hoy tenemos la oportunidad de construir una Sociedad Rural Argentina más participativa, más federal y más cercana al productor. Los invitamos a acompañar a Renovación con Unidad. Porque renovar también es fortalecer. Porque Corrientes merece ser escuchada. Porque el futuro se construye con trabajo, compromiso y participación".