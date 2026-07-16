El Senado aprobó los pliegos de los nuevos fiscales federales para Corrientes

El Senado de la Nación aprobó este jueves un paquete de 29 pliegos judiciales que incluyó dos designaciones de extrema relevancia para la jurisdicción territorial correntina: los nombramientos de Juan Marcelo Burella Acevedo y de Hugo Daniel Froy como nuevos fiscales en sus respectivos distritos.

Las postulaciones, que el Poder Ejecutivo nacional había girado para su tratamiento legislativo en mayo de este año, obtuvieron el respaldo mayoritario de los legisladores en el recinto.

Con esta determinación parlamentaria, Burella Acevedo asumirá formalmente como titular de la Fiscalía Federal de la Unidad Fiscal de Corrientes, mientras que Froy se desempeñará al frente de la Fiscalía Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, una oficina de alta sensibilidad operativa debido a su ubicación estratégica en la frontera internacional.

Negociaciones políticas y pliegos de alto impacto estratégico

El debate en la Cámara alta nacional no estuvo exento de tensiones y negociaciones de último momento. Durante la jornada legislativa, el oficialismo y sus aliados lograron destrabar la aprobación de candidaturas de magistrados que formaban parte de las prioridades de diversas administraciones provinciales aliadas, atendiendo así un reclamo histórico de los sectores dialoguistas del Parlamento que el Ejecutivo nacional decidió operativizar para consolidar las mayorías necesarias.

Entre los despachos que obtuvieron luz verde, se destacó también la designación de Tomás Rodríguez Ponte para el estratégico Juzgado Federal Número 2 de Lomas de Zamora, una de las dependencias con mayor volumen de causas complejas en el conurbano bonaerense. Las resoluciones aprobadas apuntan a disminuir los niveles de subrogancia que afectan el normal funcionamiento de las dependencias del Poder Judicial en distintos puntos del territorio nacional.

La pulseada por el fuero laboral y el respaldo a Víctor Pesino

El punto de mayor fricción política durante el tratamiento del temario parlamentario se concentró en la continuidad del camarista Víctor Pesino. A pesar de la férrea resistencia ejercida por los bloques del kirchnerismo y de otras bancadas opositoras, el pliego del magistrado fue aprobado por una ajustada votación de 35 adhesiones contra 32 rechazos, lo que le permitirá extender su función por cinco años más en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tras encontrarse próximo a cumplir el límite constitucional de 75 años de edad.

La permanencia de Pesino en el tribunal de alzada laboral fue interpretada políticamente como un espaldarazo a los criterios de flexibilización contemplados en la reforma laboral libertaria, posición que el juez convalidó en sus fallos de manera reciente.

La defensa de su postulación estuvo a cargo de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien durante su alocución en el recinto acusó al peronismo de intentar desplazar al magistrado debido a su posicionamiento doctrinario respecto a la nueva legislación laboral vigente, la cual fue debidamente sancionada por ambas cámaras del Congreso, recordando que la remoción de los jueces no debe ser el resultado del descontento político con el sentido de sus fallos jurisprudenciales.

*Con información de TN/Infobae