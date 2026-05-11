El Gobierno nacional envió al Senado los pliegos de dos fiscales para Corrientes

El Gobierno nacional aceleró el envío al Senado de nuevos pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia Federal y, entre ellos, se destacan dos postulaciones vinculadas a la provincia de Corrientes.

Se trata de los pliegos de Juan Marcelo Burella Acevedo, propuesto para ocupar el cargo de Fiscal de la Cámara Federal, y de Manuel Froy, quien fue postulado como fiscal federal de Paso de los Libres.

Buscan destrabar acuerdos en el Senado

La decisión del Ejecutivo nacional se da en medio de negociaciones con bloques dialoguistas del Senado, que venían reclamando prioridad para la cobertura de vacantes judiciales en provincias del interior antes de avanzar con designaciones para tribunales de Capital Federal y Buenos Aires.

En ese contexto, legisladores de la UCR, el PRO y partidos provinciales presionaron para que el Gobierno envíe postulaciones correspondientes a distritos como Corrientes, Chaco, Tucumán, Salta, Misiones y Catamarca.

Con esta nueva tanda de pliegos, el oficialismo busca avanzar en la Comisión de Acuerdos y conseguir respaldo político para tratar distintas designaciones judiciales.

Más de 30 candidatos judiciales

Además de los cargos vinculados a Corrientes, el Senado continuará con audiencias públicas para analizar a más de 30 postulantes para distintos cargos en el Poder Judicial.

En paralelo, la Cámara alta también debatirá otros proyectos impulsados por el Gobierno nacional, entre ellos la autorización para cancelar una deuda con fondos buitres y la regularización de la tenencia de armas de fuego.