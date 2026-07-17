Municipales de Corrientes: anunciaron el cronograma de pago del plus especial de julio

La Municipalidad de Corrientes iniciará este martes 21 el pago del plus especial de julio. El beneficio alcanza a agentes de planta, contratados y trabajadores neike.

Quienes estén bancarizados podrán disponer del dinero el martes, a través de los cajeros automáticos habilitados. En tanto, los agentes neike no bancarizados deberán presentarse en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, según la terminación del DNI.

Cronograma

Martes 21: 0, 1, 2, 3 y 4.

Miércoles 22: 5, 6, 7, 8 y 9.

Los trabajadores neike bancarizados que no tengan tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes, en la sucursal de avenida Teniente Ibáñez 1826. Deberán seguir el cronograma de terminación del DNI.