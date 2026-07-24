Juan Pablo Valdés recibió al Embajador de Turquía para potenciar las exportaciones de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió este viernes al Embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak. La reunión oficial tuvo como objetivo central profundizar una alianza estratégica entre la jurisdicción y el país eurasil e intensificar el intercambio económico y cultural entre ambas partes.

A través de sus redes sociales, el mandatario explicó que "Corrientes aporta el 66% del arroz argentino que llega a Turquía".

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo provincial destacó que se trata de "un mercado de USD 20,8 millones que seguimos potenciando".

Exportación ganadera, certificación halal y becas para jóvenes

Durante el encuentro diplomático, el mandatario planteó la intención de diversificar la oferta exportable hacia el mercado turco aprovechando la capacidad productiva del territorio provincial. Valdés afirmó que "con el 50% del stock nacional, buscamos abrir la exportación de ganado en pie y carne con faena halal".

Asimismo, las autoridades avanzaron en entendimientos que exceden el marco agroindustrial. "También acordamos impulsar becas de estudio de posgrado y cooperación técnica para nuestros jóvenes", precisó el mandatario al detallar las acciones acordadas con la delegación extranjera.

Cien años del Tratado de Amistad

La visita del diplomático se dio en el marco de la conmemoración de un aniversario histórico para las relaciones bilaterales entre ambos países. En sus declaraciones, el gobernador destacó el valor de sostener este vínculo a lo largo del tiempo.

"A 100 años de nuestro Tratado de Amistad, seguimos abriendo puertas y consolidando vínculos internacionales, para que el esfuerzo correntino no tenga fronteras", finalizó Valdés.