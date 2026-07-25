Empresarios de Corrientes presentaron su potencial exportador ante el embajador de la Unión Europea

La Federación Económica de Corrientes (FEC) recibió el jueves al embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, en un encuentro del que participaron más de 40 cámaras empresariales y destacados representantes del sector privado de la provincia. La reunión tuvo como objetivo presentar la oferta productiva y fortalecer los vínculos comerciales.

Durante el encuentro, los empresarios expusieron el potencial de distintos sectores con perfil exportador. Entre los recursos presentados se destacaron la yerba mate, el arroz, los cítricos, la carne, la resina, los productos forestales y la madera industrializada. También se remarcó la oferta turística de la provincia.

Ambiente y energías renovables, entre los ejes del encuentro

Uno de los temas centrales de la reunión fue el medio ambiente, especialmente por las regulaciones de la Unión Europea que restringen el ingreso de productos provenientes de campos que hayan sido deforestados después de 2020.

Es por eso que también se abordaron cuestiones vinculadas con las energías renovables y otras exigencias ambientales impulsadas por el bloque europeo. Según se informó, las autoridades se comprometieron a analizar los planteos realizados por los empresarios correntinos y evaluar posibles modificaciones a las resoluciones adoptadas en Bruselas.