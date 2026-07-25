Juan Pablo Valdés destacó el potencial productivo de Corrientes en la Rural de Palermo

El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió este sábado el stand de Corrientes en la 138° Exposición Rural de Palermo, donde destacó el protagonismo de la provincia y el potencial de su producción. Durante la visita, dialogó con emprendedores del sello Hecho en Corrientes y el público que asistió al predio.

La propuesta correntina incluyó espectáculos de chamamé y degustaciones de carne asada, salame y queso de búfalo. Valdés estuvo acompañado por el ministro de Producción, Walter Chávez; la ministra de Industria, Mariel Gabur; el titular de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera; y el intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás.

El mandatario provincial sostuvo que la presencia de Corrientes en la tradicional exposición refleja el vínculo que mantiene la provincia con el sector agropecuario. Además, destacó el trabajo de los productores y emprendedores, al remarcar la buena recepción que tienen entre los visitantes.

"Una gran semana" para Corrientes

Durante su recorrida, Valdés calificó como "una gran semana" la participación correntina en la Rural de Palermo. De esa manera, puso en valor los premios obtenidos por las cabañas de la provincia en distintas categorías, entre ellas caballos y búfalos.

"Cuando todos los correntinos entendemos que cada uno tiene que hacer su trabajo, se siente el empuje de una provincia que busca crecer, estar mejor y seguir apostando al desarrollo y a la producción", dijo en su recorrida.

Por último, el gobernador señaló que el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los municipios y el sector privado apunta a consolidar un modelo de desarrollo que genere empleo genuino y permita que "las oportunidades y la esperanza de futuro se queden en nuestra tierra".