Un caballo correntino ganó el Reservado Gran Campeón Macho en la Exposición Rural

Otra cabaña de Corrientes logró un reconocimiento destacado en Palermo. San Antonio Poriahú, de Mburucuyá, obtuvo el Reservado Gran Campeón Macho Cuarto de Milla con un ejemplar criado en la provincia.

El reconocimiento fue para Mbareté El Mesías, un caballo de casi tres años que compitió en la 138° Exposición Rural de Palermo. Para la cabaña se trató de su primera participación en el tradicional evento, donde logró posicionarse entre los ejemplares destacados de la raza Cuarto de Milla.

“Es la primera vez que venimos a Palermo a exponer caballos nuestros. Estamos muy contentos porque sacamos el campeón en su categoría y Reservado Gran Campeón de la exposición”, expresó David Miqueri, responsable del establecimiento.

Una cabaña con 15 años de trabajo en la raza

Miqueri explicó que la familia lleva 15 años dedicada a la cría de caballos Cuarto de Milla, una actividad que complementan con la producción ganadera. El ejemplar premiado fue presentado por William Cáceres, encargado de la doma y preparación de los animales en la cabaña.

Mbareté El Mesías, con casi tres años de edad, fue destacado por sus características y por el trabajo de selección genética desarrollado durante años por la cabaña.

El reconocimiento obtenido en Palermo vuelve a poner en escena el crecimiento de la actividad equina en Corrientes y el trabajo de los productores que buscan posicionar a la provincia en el ámbito nacional.