Sueldos municipales en Corrientes: el pago del mes de julio empieza el viernes 31

La Municipalidad de Corrientes confirmó las fechas y la modalidad de cobro del cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de julio para la totalidad de los agentes comunales.

El depósito de los haberes se iniciará este viernes 31 de julio y el esquema de liquidación salarial se extenderá de manera progresiva hasta el próximo miércoles 5 de agosto.

La primera jornada del cronograma abarcará a todos los trabajadores de Higiene Urbana. Asimismo, este viernes 31 de julio tendrán depositados los salarios en sus cuentas los agentes Neike bancarizados, dinero al que podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en la calle Brasil 1269.

Cronograma por terminación de Documento Nacional de Identidad

Tras el fin de semana, la liquidación de haberes continuará el lunes 3 de agosto para los trabajadores con DNI terminados en 0, 1 y 2.

La nómina salarial continuará el martes 4 de agosto con los agentes cuyos documentos finalicen en 3, 4, 5 y 6, concluyendo el miércoles 5 de agosto con los trabajadores municipales que tengan terminaciones de documento finalizadas en 7, 8 y 9.

En el caso de los agentes pertenecientes al programa Neike que se encuentren bancarizados pero que aún no posean sus correspondientes tarjetas de débito, el cobro presencial por ventanilla se realizará en la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en la avenida Teniente Ibáñez 1826. Dicha atención por caja se ejecutará siguiendo el cronograma según la terminación de documento detallado para la administración general.