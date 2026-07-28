El Poder Legislativo de Corrientes recibió al embajador de China

Los Diputados y Senadores de la provincia encabezados por sus respectivos presidentes, recibieron al Embajador de la República Popular China en Argentina Wang Wei y equipo, con quienes abordaron distintos temas que contribuyen al fortalecimiento de la cooperación internacional y búsqueda de oportunidades de inversión en sectores como producción, industria, logística, turismo sustentable y energía.

Acompañaron al diplomático: Xue Dongxiao, consejera; Su Ruoran, secretario del área cultural y educativa; Mei Yuzhe, de la sección comercial; Gao Lu, de protocolo y Xie Zhicheng, intérprete.

El titular de la cámara de #Senadores Pedro Braillard Poccard junto a Eduardo Tassano de #Diputados entregaron sendos presentes a la delegación y la declaración de interés de la visita cuyo itinerario incluyó la localidad de Virasoro y puerto de Ituzaingó acompañados por el gobernador Juan Pablo Valdés.

Asistieron además, entre otros, los diputados Eduardo Hardoy, Norberto "Gringo" Ast, Andrea Maria Giotta, Valeria Pavon, Gustavo Canteros; los senadores Noel Eugenio Breard, Silvia Galarza, Lucrecia Lertora y Carlota Carballo.

Por el Poder Ejecutivo, estuvo Francisco Ingaramo, Director General de Articulación Público-Privada.

Desde la #legislatura seguimos fortaleciendo vínculos institucionales apostando a una agenda de cooperación, diálogo y oportunidades compartidas.

#Visita #RelacionesInternacionales