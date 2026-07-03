El Gobierno de Corrientes otorga subsidios por 210 millones de pesos a 60 cuarteles de bomberos voluntarios

En un acto desarrollado este viernes en la Casa de Gobierno, formalizaron la asignación de subsidios extraordinarios por un monto global de 210 millones de pesos, distribuidos de manera equitativa entre las 60 asociaciones de bomberos voluntarios que prestan servicio en todo el suelo correntino.

El paquete de recursos, instrumentado mediante el Decreto N° 1264/2026, tiene como finalidad prioritaria la compra de equipamiento crítico y el fortalecimiento de la infraestructura operativa para hacer frente a la emergencia hídrica que afecta a la región como consecuencia de los efectos globales de la corriente de El Niño.

Durante la ceremonia oficial, el gobernador Juan Pablo Valdés ratificó el respaldo integral del Estado provincial hacia los cuerpos de brigadistas. El mandatario manifestó el orgullo gubernamental por la tarea que desempeñan las fuerzas civiles y garantizó que esta inversión no representará una acción aislada, prometiendo la continuidad del financiamiento estatal tanto para el mantenimiento edilicio como para consolidar el futuro centro de entrenamiento de la federación. Valdés destacó además el valor de la prevención coordinada como el eje central para contener futuros impactos climáticos en las localidades del interior.

Estrategia conjunta y profesionalización de las fuerzas civiles

Por su parte, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, centró su discurso en el componente humano y el sacrificio diario que representa la actividad comunitaria en la región. El funcionario remarcó el profundo significado de poner a disposición la vida y los bienes individuales en servicio directo de la sociedad y los recursos de la provincia.

En esa misma línea, instó a las diferentes delegaciones presentes a sostener una agenda de trabajo unificada y estratégica frente a las contingencias ambientales que puedan presentarse en el mediano plazo.

A su turno, el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, Gustavo Zandoná, agradeció la incorporación de las demandas del sector dentro de las políticas públicas prioritarias de la gestión.

Señaló que la capacitación y la profesionalización constituyen el único camino posible para evitar pérdidas humanas o materiales de gravedad frente a catástrofes naturales, al tiempo que confirmó que la entidad cuenta actualmente con una fuerza operativa de más de 1.300 efectivos en etapa de preparación activa.

El encuentro formal contó además con la participación del vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el ministro Secretario General Juan Pablo Fornaroli, y el director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, junto a un nutrido grupo de funcionarios provinciales y referentes de la seguridad civil correntina.

Entidades beneficiadas

La asistencia financiera alcanza a las asociaciones de: Alvear, Bella Vista, Bonpland, Caá Catí, Carolina, Colonia Liebig, Colonia Libertad, Concepción, Capital, Curuzú Cuatiá, Chavarría, Empedrado, Esquina, Gdor. Virasoro, Gdor. Martínez, Goya, Itatí, Ituzaingó, Juan Pujol, Itá Ibaté, La Cruz, Loreto, Mburucuyá, Mercedes, Mocoretá, Monte Caseros, 9 de Julio, Parada Pucheta, Paso de la Patria, Paso de los Libres, Libertador, Perugorría, Puerto Lavalle, Riachuelo, Saladas, Sauce, San Lorenzo, San Luis del Palmar, San Miguel, San Roque, Santa Ana, Santa Lucía, Santa Rosa, Santo Tomé, San Cosme, Tatacuá, Yapeyú, Apipé Grande, Berón de Astrada, Colonia Pando, El Sombrero, Garabí, Mantilla, Ramada Paso, Carlos Pellegrini, San Carlos, 3 de Abril, Mariano I. Loza, Villa Olivari y Tabay.