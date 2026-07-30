El mensaje de Juan Pablo Valdés por el accidente aéreo en San Juan y el recuerdo de un bombero que ayudó a Corrientes en 2022

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se pronunció sobre el accidente aéreo ocurrido ayer en San Juan, donde murieron siete personas durante una misión de capacitación contra incendios forestales. A través de sus redes sociales, expresó sus condolencias y recordó al bombero Jorge Carbajal por su labor durante la emergencia ígnea que afectó a Corrientes en 2022.

El mensaje de Valdés

En sus cuentas oficiales, el gobernador dijo: "Con profundo pesar lamentamos el trágico accidente aéreo ocurrido en San Juan, en el que siete personas perdieron la vida mientras cumplían una valiosa misión de capacitación para la prevención y el combate de incendios forestales".

Además, agregó: "Acompañamos a sus familias y compañeros en este momento de inmenso dolor".

En su publicación, Valdés le dedicó un "reconocimiento especial" al bombero Jorge Carbajal y destacó su vocación para estar en primera línea de los incendios que afectaron a la provincia en 2022: "No olvidaremos su heroica entrega y compromiso cuando Corrientes lo necesitó".

El accidente

Según comunicaron fuentes del Ministerio de Seguridad, el helicóptero fue contratado para brindar una capacitación en San Juan, con destino final en la provincia de La Rioja, donde iba a colaborar con tareas de control de un incendio forestal.

Sin embargo, perdió contacto a las 10:26 y otra aeronave localizó el lugar de impacto. En el accidente murieron Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.