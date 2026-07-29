Quiénes eran las siete personas que viajaban en el helicóptero que se cayó en San Juan

Un trágico accidente ocurrió este miércoles cuando un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se çayó en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y murieron las siete personas que viajaban.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno provincial, las víctimas fueron identificadas como Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, expresó el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego en su cuenta de X.

En ese sentido, reforzó: “Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”.

Lo que se sabe del accidente en San Juan

Según comunicaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, el helicóptero había sido contratado para brindar una capacitación en San Juan, con destino final en la provincia de La Rioja, donde se proponía colaborar con tareas de control de un incendio forestal en la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

Sin embargo, perdió contacto a las 10:26 y otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar de impacto, para luego dar aviso a las autoridades.

De acuerdo a fuentes oficiales, equipos de emergencia y personal de los organismos competentes fueron desplegados en el lugar para llevar adelante las tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales.

“Las causas del siniestro son materia de investigación. La Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados”, informaron.

TN