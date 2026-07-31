El Niño en el NEA: Juan Pablo Valdés se reunirá con Karina Milei y Diego Santilli en Chaco

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, ratificó que el próximo lunes estará presente en la provincia del Chaco para participar de un encuentro de trabajo que encabezará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

La comitiva nacional arribará a la región en el marco de las acciones preventivas y de articulación vinculadas al fenómeno climático de El Niño en el Nordeste Argentino (NEA).

Al referirse a la convocatoria oficial enviada desde la Casa Rosada, el jefe del Ejecutivo provincial valoró la oportunidad de fijar la postura local en la mesa de discusión regional.

"Nosotros estamos convocados a participar, así que vamos a estar trabajando, vamos a estar llevando nuestras miradas, entendiendo que ellos vienen por una mirada más de lo que sucede entre Santa Fe, Chaco y demás, pero que nosotros tenemos muy bien planteado qué es lo que necesitamos", afirmó el mandatario.

Articulación federal para enfrentar la contingencia por inundaciones

El mandatario correntino subrayó la trascendencia de consolidar una estrategia conjunta con los organismos nacionales ante la posibilidad de emergencias hídricas en la cuenca.

En ese sentido, señaló que a partir de un trabajo articulado es importante sentirse "contenidos y sentirnos cerca de que en cualquier situación que tengan los correntinos en materia de inundaciones, vamos a estar trabajando juntos sin mezquindades, como ha sucedido en otras situaciones críticas que ha pasado Corrientes donde la Nación anteriormente había mirado para otro lado, celebro de que nos podamos juntar todos".

En relación a la ventana de oportunidad operativa y la urgencia que marcan los reportes meteorológicos sobre la cuenca del río Paraná, el gobernador fue categórico sobre la necesidad de ganar operatividad en el terreno.

Valdés sostuvo que por los pronósticos del fenómeno de El Niño "ya no hay tiempo que perder", aunque destacó que la Provincia cuenta con algunas semanas de ventaja en materia organizativa, confiando en que la reunión arroje un saldo favorable para coordinar la logística, los medios y los despliegues de las fuerzas nacionales y provinciales con el objetivo de estar preparados para brindar asistencia.

Agradecimiento a la gestión nacional por la obra en San Luis del Palmar

En otro tramo de sus declaraciones, el mandatario hizo un espacio para resaltar la predisposición de la administración central respecto de los trámites vinculados a los proyectos de infraestructura hídrica preventiva que se ejecutan en el territorio correntino.

El gobernador agradeció puntualmente a la Nación debido a que "participó con autorizaciones, han sido expeditivos a la hora de brindarnos la autorización para lo que es la obra de Nueva Palmira", en la localidad de San Luis del Palmar.

El proyecto del nuevo canal de Nueva Palmira es una megaobra hídrica orientada a sanear la cuenca en San Luis del Palmar y zonas del departamento de Itatí, destinada a evitar anegamientos severos y mejorar la capacidad de drenaje en un área productiva superior a las 330.000 hectáreas.