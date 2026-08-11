Tassano: “Los doctores Perna y Macín son parte del equipo del instituto más querido de Corrientes”

La Cámara de Diputados de Corrientes rindió homenaje a los doctores Eduardo Perna y Stella Maris Macín, profesionales del Instituto de Cardiología “J. F. Cabral”, quienes junto a un equipo de investigadores fueron premiados por la Academia Nacional de Medicina por el trabajo “Infarto agudo de miocardio con elevación del ST en Argentina. 11 años del Registro ARGEN-IAM-ST”.

El reconocimiento vuelve a poner en relieve el trabajo científico desarrollado desde el Instituto de Cardiología y su aporte al conocimiento y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

El acto se desarrolló en el recinto de sesiones del Poder Legislativo y fue presidido por el titular de la Cámara de Diputados Eduardo Tassano, junto al vicegobernador Pedro Braillard Poccard. Participaron profesionales del Instituto de Cardiología, encabezados por su director ejecutivo, Julio Vallejos; familiares de los homenajeados; el exgobernador José Antonio Romero Feris y legisladores de distintas bancadas y público en general.

Tassano: “La institución más querida de Corrientes”

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Cámara de Diputados destacó especialmente el valor de la investigación científica, que, señaló, requiere “mucho estudio, mucho talento y seriedad”.

En ese sentido, remarcó que los profesionales del Instituto de Cardiología son actualmente consultados en el exterior para integrar equipos de trabajo y definió al nosocomio como la “institución, indiscutidamente, más querida de Corrientes”.

Tassano, quien fue director del Instituto de Cardiología, hizo especial referencia a la calidad de su enfermería y a la atención al público, aspectos que, sostuvo, transformaron la manera de abordar la salud en Corrientes.

También destacó la responsabilidad y el compromiso que guían a toda la familia del Instituto y mencionó a la Fundación como uno de los pilares de su funcionamiento.

El presidente de Diputados manifestó además su orgullo por la trayectoria y el crecimiento de la institución y por la calidad de la atención en salud que brinda. En ese marco, sostuvo que el Cardiológico “cambió la dinámica y la forma de ver la salud en Corrientes”, al tiempo que puso en valor las virtudes profesionales y humanas de los dos médicos homenajeados.

“Detrás de cada diagnóstico hay una persona”

Previamente, en representación de la Cámara de Diputados, la titular de la Comisión de Salud Albana Rotela, remarcó la dimensión humana de la tarea que desarrolla el Instituto de Cardiología.

“Detrás de cada diagnóstico hay una persona que tiene sentimientos, afectos y que atraviesa un proceso”, señaló, para luego destacar que el Instituto “es un orgullo” y que el reconocimiento pretende ser “una muestra de gratitud por lo que hacen por los correntinos”.

Vallejos: “Investigación, docencia y asistencia son los tres grandes pilares”

Por su parte, el actual director ejecutivo del Instituto de Cardiología Julio Vallejos, agradeció la iniciativa de la Cámara y destacó la trascendencia del reconocimiento.

“Este momento es trascendente porque uno de los pilares, el fundamento de la institución, es justamente la investigación, que junto a la docencia y la asistencia médica constituyen los tres grandes rubros que tiene como objeto el Instituto de Cardiología”, expresó.

Vallejos ponderó especialmente la iniciativa del doctor Tassano de reconocer, en el ámbito legislativo y ante los representantes del pueblo, a dos profesionales que no solo se destacaron por el trabajo premiado, sino también por toda una trayectoria dedicada a la medicina.

Al referirse a la doctora Macín, señaló que cuenta con “prestigio nacional e internacional” y repasó parte de su trayectoria en el ámbito de la docencia. Sin embargo, puso especialmente en valor “la capacidad de trabajo y la dedicación a todos sus pacientes”.

Luego destacó la trayectoria del doctor Eduardo Perna, con quien comparte la Unidad Coronaria, y afirmó que ambos profesionales se encuentran entre los médicos más prestigiosos del país en su especialidad.

“Eduardo y Stella formaron una dupla que se distingue por su calidad científica, por su docencia, asistencia y capacidad de trabajo en equipo. Felicitamos a ambos y nos sentimos orgullosos de que sean distinguidos en la Cámara de Diputados. Es merecido”, concluyó.

Macín: “Con los datos podemos adoptar medidas correctivas”

Antes de recibir su diploma, la doctora Stella Maris Macín explicó el alcance del trabajo que recibió el reconocimiento de la Academia Nacional de Medicina y destacó el carácter colectivo de la investigación.

“No es un registro personal, es un registro de cada uno de los puntos donde se trata el infarto de miocardio, la principal causa de muerte en el mundo”, explicó.

La profesional señaló que históricamente Argentina contaba con datos estadísticos provenientes principalmente de Estados Unidos y Europa, pero que el Registro ARGEN-IAM-ST permitió conocer qué sucede específicamente en el país.

“Con este registro de 10 años de seguimiento sabemos qué es lo que sucede en Argentina y con los datos podemos adoptar medidas correctivas”, indicó.

Macín definió el trabajo como “un cimiento para ir para adelante” y destacó además que gran parte de las investigaciones científicas en Argentina se realizan “a pulmón”.

Durante su intervención también se refirió a la Red de Infarto de Corrientes, a la que calificó como “orgullo para toda Argentina”.

“El tratamiento del infarto en Corrientes se realiza de la misma manera que en los mejores países”, afirmó, poniendo el acento no solamente en la tecnología disponible, sino fundamentalmente en el componente humano que hace posible la atención.

Perna: “Nadie investiga solo”

El doctor Eduardo Perna también agradeció el reconocimiento y puso el foco en el carácter colectivo de la tarea científica.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo. Nadie investiga solo. Para investigar se necesita un gran equipo que muchas veces no se ve, no se lo conoce”, sostuvo.

En ese sentido, destacó especialmente el trabajo desarrollado durante años en el Instituto de Cardiología, que permitió que la investigación realizada en Corrientes alcanzara proyección internacional y pudiera ser presentada en congresos de todo el mundo.

“También involucra a mucha gente: hay médicos, enfermeros, administrativos. Es un ejemplo para la Cardiología del país”, afirmó.

Perna remarcó además que toda esta labor de investigación fue realizada sin sponsor alguno, poniendo en valor el esfuerzo y compromiso de quienes participaron del proceso.