Asamblea del Norte Grande: Juan Pablo Valdés participa del encuentro con la presencia de Diego Santilli

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participa este miércoles de la reunión del Norte Grande en Misiones. El encuentro reúne en Posadas a mandatarios y representantes de las provincias junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. El temario incluye energía, transporte de gas, el impacto de El Niño y la creación de una marca institucional para la región.

Infraestructura, energía y clima

La 24ª Asamblea de Gobernadores se desarrolla en el Parque del Conocimiento y tiene como anfitrión al gobernador Hugo Passalacqua. Los mandatarios analizan una agenda común vinculada con infraestructura, energía y desarrollo regional.

Además de Valdés, en la cumbre están Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Carlos Sadir (Jujuy); Elías Suárez (Santiago del Estero); Osvaldo Jaldo (Tucumán); y Raúl Jalil (Catamarca). También participan representantes de Formosa y La Rioja

Uno de los principales puntos es el financiamiento de obras, considerado estratégico para mejorar la conectividad y la competitividad productiva. También se abordan las consecuencias del fenómeno climático de El Niño y las herramientas necesarias para prevenir posibles impactos.

La agenda contempla además la Estrategia Federal Energética, con especial atención en transporte, rutas y tarifas del gas. En ese marco, se avanza sobre alternativas que contemplen las necesidades energéticas particulares de las provincias de la región.

En torno a esto, la semana pasada, el gobernador de Corrientes confirmó que durante la cumbre buscará impulsar la presentación de un proyecto de ley para establecer una tarifa eléctrica diferenciada sobre las provincias del Norte Grande. Según sostuvo, la iniciativa apunta a reducir el costo que afrontan los usuarios por la distribución de la energía.

Otro de los temas será la marca institucional Norte Grande, destinada a fortalecer la identidad conjunta de la región. Por otro lado, se espera que que los mandatarios brinden una conferencia de prensa desde las 12.45.