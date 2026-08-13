La Municipalidad de Corrientes inicia el pago del plus extraordinario

La Municipalidad de Corrientes confirmó el cronograma de pago del plus extraordinario correspondiente al mes de agosto para la totalidad de la planta de agentes comunales.

La acreditación de los fondos comenzará formalmente este martes 18 de agosto y se extenderá hasta el miércoles 19, alcanzando al personal de planta permanente, agentes contratados y beneficiarios del programa Neike.

Según detallaron desde el área de Hacienda comunal, los trabajadores bancarizados pertenecientes a las diferentes categorías administrativas tendrán disponible el beneficio económico desde las primeras horas del martes 18 directamente en sus cuentas bancarias, pudiendo retirar el efectivo a través de la red de cajeros automáticos habilitados en la capital.

Cronograma para el programa Neike no bancarizado y cobro por ventanilla

Por su parte, los beneficiarios del esquema Neike que no cuentan con cuenta bancaria activa deberán percibir el adicional según la finalización de su documento de identidad en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en la calle Brasil 1269.

La atención presencial en la entidad se brindará en doble turno, de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 horas.

El esquema para esta modalidad establece que el martes 18 percibirán el beneficio los agentes cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2, 3 y 4. El cronograma concluirá el miércoles 19 de agosto con el turno de los trabajadores con terminaciones de documento en 5, 6, 7, 8 y 9.

Además, aquellos agentes Neike que ya estén bancarizados pero aún no hayan recibido el plástico de la tarjeta de débito deberán retirar los fondos por la ventanilla de la sucursal del Banco de Corrientes situada en la avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando las mismas fechas y terminaciones de DNI asignadas.