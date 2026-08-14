La Cámara de Diputados distinguió a las ganadoras nacionales del Básquet Mini Femenino

El presidente de la cámara de Diputados Eduardo Tassano felicitó y distinguió en nombre de la institución legislativa a la Selección correntina de Básquet, categoría Mini Femenino, equipo que se consagró ganador del Campeonato Argentino de Federaciones.

El plantel cuenta con 14 jugadoras, 8 de ellas provenientes de clubes del interior provincial y 2 basquetbolistas U10.

Estuvieron presentes en el sencillo pero emotivo acto los diputados Hugo Benitez, titular de la Comisión de Deportes; Andrea María Giotta y Juan de la Cruz Ojeda.

Las campeonas de la Selección Correntina de Mini femenino son: Zoe Monzón (Regatas), Olivia Pérez (Regatas), Catalina Moulin (Regatas), Catalina Barrios (Alvear), Delfina Barriola (Sagrado Corazón), Sofía Franco (Sagrado Corazón), Isabella Buffa (Unión), Martina Ferragut (Unión), Melisa Lezcano (Juventud Unida), Zoe Lezcano (Juventud Unida), Juana Espinoza (Sportiva), Sofía Giménez Defagot (Sportiva), Ema Ramírez (Sportiva), Justina Prieto (Sportiva).

El cuerpo técnico campeón está integrado por: Verónica González (Regatas). Ayudante Cuerpo Técnico: Germán Roldán (Regatas), AT: Juan Cruz Alderete (Regatas), Preparador Físico: Stefanía Acevedo (Regatas). Utilero: Walter Villalva (FBPC). Todos ellos, recibieron un diploma que acredita el reconocimiento.

"Para estas niñas, el hecho de estar representando a su provincia y también formar parte de esta historia que se está escribiendo es algo muy importante. Ellas son las primeras", señaló Verónica González, directora técnica.

“Este logro representa un paso trascendente para el desarrollo del básquet femenino en la provincia, que en los últimos años sumó cada vez más clubes y jugadoras a sus competencias”, coincidieron los legisladores.