Claudio Polich destacó la visión de Fernando Piragine Niveyro para proyectar a Corrientes hacia la modernidad

Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, la ciudad de Corrientes rindió tributo a la memoria del exgobernador Fernando Piragine Niveyro, quien condujo los destinos de la provincia entre 1958 y 1962.

La ceremonia conmemorativa tuvo lugar en la plazoleta ubicada en la intersección de las avenidas Poncho Verde y Paraguay, donde autoridades provinciales, municipales, familiares y referentes institucionales se congregaron para poner en valor la impronta desarrollista y el plan de obras de infraestructura que impulsó la modernización del territorio correntino.

El acto fue encabezado por el intendente capitalino, Claudio Polich, junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Eduardo Tassano, la hija del exmandatario, Fernanda Piragine Niveyro, y dirigentes de la Comisión Permanente de Homenaje.

Tras la entonación del Himno Nacional y el habitual minuto de silencio, las alocuciones centrales coincidieron en señalar la vigencia de las transformaciones ejecutadas durante el mandato del histórico referente radical.

El llamado de Claudio Polich a rescatar la memoria histórica

Durante su discurso, el jefe comunal Claudio Polich ponderó el perfil político del mandatario homenajeado y remarcó el salto cualitativo que experimentó la provincia bajo su conducción.

"Se puede decir mucho de Fernando Piragine Niveyro como estadista, pero sobre todo hay que destacar esa visión y ese gran paso que dio la provincia de Corrientes para empezar a vislumbrar lo que era, en ese momento, la modernidad", aseveró el intendente.

Asimismo, el jefe de la comuna capitalina instó a las nuevas generaciones a tomar el ejemplo de los referentes del pasado para proyectar el crecimiento de la provincia en la actualidad.

"Tenemos que rescatar la historia, traerla al presente y entender que aquello que sucedió en el pasado también tiene que suceder en el presente y en el futuro", sostuvo Polich al destacar las políticas públicas que integraron territorialmente a la región.

El legado de infraestructura, electrificación y desarrollo regional

A su turno, la hija del exgobernador, Fernanda Piragine Niveyro, expresó la satisfacción de la familia por la continuidad de los reconocimientos oficiales. "Es una alegría poder transmitir a las nuevas generaciones todo lo que fue un gobierno desarrollista, de progreso y de integración", manifestó durante el acto.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, repasó los hito fundamentales de la gestión que encabezó Fernando Piragine Niveyro en sus cuatro años de gobierno.

Entre las principales obras mencionadas sobresalieron la expansión de las usinas provinciales, el tendido de la electrificación rural, la ampliación de la red vial, el impulso decisivo para la construcción del puente General Belgrano, la finalización del aeropuerto de Cambá Punta y los primeros estudios para el enlace internacional entre Santo Tomé y São Borja.

La jornada concluyó con la colocación de ofrendas florales al pie del busto del exmandatario por parte de los titulares de la Comisión Permanente de Homenaje, León Horacio Gutnisky y Yamil Machado, reafirmando el compromiso institucional de mantener viva la memoria de una de las gestiones más transformadoras de la historia contemporánea de la provincia.