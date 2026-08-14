Corrientes: la pavimentación de avenida Cuba suma metros y refuerza la conexión con la Ruta 12

La pavimentación de la avenida Cuba continúa en el barrio Pirayuí con el objetivo de mejorar la circulación y conectar la zona con la Ruta Nacional 12. Según informó la Municipalidad de Corrientes, la obra contempla 400 metros de doble mano y ya tiene 186 metros hormigonados.

Los trabajos se desarrollan entre las calles Roberto Leyes y José Alberto Méndez, sobre uno de los sectores de crecimiento de la ciudad. La intervención permitirá generar una nueva vía de acceso y salida para el barrio.

Cómo avanzan los trabajos

Actualmente, las cuadrillas municipales trabajan sobre la banda sur de la avenida. En paralelo, abrieron un nuevo frente de aproximadamente 100 metros para avanzar con la preparación del terreno.

Las tareas incluyen nivelación, colocación de suelo cemento y compactación antes del volcado del hormigón. La banda norte todavía no fue intervenida y será abordada en una etapa posterior.

La obra se ejecuta con recursos propios de la Municipalidad, además de maquinaria y personal de las cuadrillas. Una vez terminados los sectores actuales, continuarán con la otra banda y los cruces de calles.

El proyecto contempla además el tomado de juntas, la señalización y las tareas necesarias para habilitar el corredor al tránsito. La intervención busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conexión entre Pirayuí y otros sectores de la capital.