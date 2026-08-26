Diputados solicitó a Nación medidas preventivas en el puente Chaco-Corrientes

La Cámara de Diputados de Corrientes aprobó unánimemente el proyecto de resolución impulsado por la legisladora Sofía Brambilla que requiere al Ejecutivo Nacional la ejecución urgente de un plan integral de prevención del suicidio en el puente General Manuel Belgrano.

La iniciativa (Expediente 19905/26, Resolución N° 3353) obtuvo el aval de la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios antes de su tratamiento en el recinto.

El documento apela a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a los organismos del Estado Nacional a cargo del mantenimiento del trazado vial.

Entre las medidas requeridas se destacan la colocación de barreras físicas anti-caída a lo largo de la estructura —siguiendo normativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, el fortalecimiento de la videovigilancia con sensores de conductas anómalas, la instalación de teléfonos de emergencia directa, el refuerzo lumínico y la presencia fija de efectivos de Gendarmería Nacional capacitados en abordaje de salud mental en articulación con las provincias de Corrientes y Chaco.

Recomendaciones internacionales de la OMS y estadísticas alarmantes en el viaducto

Al defender la propuesta en el recinto, Sofía Brambilla sustentó el reclamo en las directrices globales de la OMS. "La Organización Mundial de la Salud reconoce al suicidio como un problema prioritario de salud pública y, en su estrategia LIVE LIFE, recomienda limitar el acceso a los medios letales. Eso es exactamente lo que estamos pidiendo: ponerle a una persona en crisis una barrera que le dé tiempo, para que alguien pueda ayudarla", argumentó la legisladora, mencionando como antecedentes los cerramientos instalados en el Golden Gate de San Francisco y la bahía de Coronado.

La urgencia del pedido radica en las estadísticas oficiales registradas en el paso interprovincial: desde agosto de 2023 se contabilizaron 327 intervenciones de rescate, de las cuales 105 corresponden al transcurso de 2026, mientras que 13 personas fallecieron en el mismo lapso.

"No podemos limitarnos a llegar después de una tragedia, tenemos que llegar antes. Es una responsabilidad que hoy recae sobre el Estado Nacional, que tiene a su cargo este puente", concluyó la diputada.