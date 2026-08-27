La Municipalidad de Corrientes arranca el pago de sueldos de agosto a los trabajadores

La Municipalidad de Corrientes confirmó la grilla oficial de haberes correspondientes al mes de agosto para la totalidad de los agentes que integran la administración pública capitalina.

El cronograma se ejecutará a lo largo de cuatro jornadas consecutivas, iniciando el próximo lunes 31 de agosto y concluyendo el jueves 3 de septiembre.

En la jornada de apertura del lunes 31, percibirán sus haberes los trabajadores del área de Higiene Urbana.

Asimismo, la liquidación estará acreditada en las cuentas bancarias de los agentes bancarizados del programa Neike, quienes podrán realizar la extracción de sus haberes a través de la red de cajeros automáticos habilitados.

Esquema por terminación de DNI en la Caja Municipal y sucursales habilitadas

Para el personal Neike no bancarizado, los pagos se realizarán de forma presencial en las dependencias de la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), sobre la calle Brasil 1269.

En tanto, el pago de haberes para el resto de la planta municipal se abonará por terminación de Documento Nacional de Identidad bajo el siguiente cronograma:

Martes 1 de septiembre: cobran los agentes con DNI terminados en 0, 1 y 2.

Miércoles 2 de septiembre: cobran los agentes con DNI terminados en 3, 4, 5 y 6.

Jueves 3 de septiembre: concluye el abono para los DNI terminados en 7, 8 y 9.

Finalmente, desde la Comuna recordaron que los trabajadores Neike que se encuentren bancarizados pero aún no cuenten con el plásticos de la tarjeta de débito, deberán dirigirse a la sucursal del Banco de Corrientes ubicada sobre la avenida Teniente Ibáñez 1826, donde cobrarán por ventanilla acatando el mismo calendario por terminación de DNI.