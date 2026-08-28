Corrientes financia proyectos industriales: hasta cuándo hay tiempo para postularse

El Gobierno de Corrientes abrió una convocatoria para financiar proyectos industriales mediante el Fondo de Desarrollo Industrial (Fodin). Las propuestas ya se pueden presentar y el plazo se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre.

Se trata de la primera convocatoria de 2026 destinada a seleccionar y financiar proyectos de inversión productiva. La iniciativa busca acompañar emprendimientos vinculados con la industria y servicios relacionados con el sector.

Los proyectos podrán solicitar financiamiento para inversiones tecnológicas en procesos y productos, además de contratación de personal. También contempla subsidios para las tasas de interés de créditos destinados a inversiones industriales.

Otro de los destinos previstos corresponde a los costos vinculados con la relocalización de plantas industriales.

Quiénes pueden acceder al financiamiento

La convocatoria está dirigida a personas físicas o jurídicas privadas con emprendimientos industriales o servicios vinculados con la actividad. También alcanza proyectos que generen o amplíen capacidad productiva, manufacturera o de remanufactura.

Además, podrán postularse iniciativas orientadas a desarrollar nuevos productos, servicios o procesos. En ese caso, las propuestas deberán demostrar mejoras concretas en el desarrollo, la expansión y el crecimiento de las empresas solicitantes.

Según se informó, la selección de las propuestas se realizará una vez finalizado el período de presentación. La admisibilidad, la evaluación y la selección están condicionadas por las normas de procedimiento del Fodin.

Cómo presentar los proyectos

La documentación en torno a los proyectos puede presentarse de manera presencial o virtual.

En Corrientes capital, la presentación física se realiza de lunes a viernes, de 8 a 13, en la Gerencia de Fideicomisos del Banco de Corrientes (calle Lavalle 415).

También está habilitado el envío virtual mediante los correos sadamczuk@bcoctes.com.ar, erolon@bcoctes.com.ar y mbranca@bcoctes.com.ar.

La documentación debe presentarse en original o escaneada en formato PDF. Además, todas las hojas deben contar con firma y aclaración del postulante.



