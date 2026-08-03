Juan Pablo Valdés participó en Chaco de la cumbre nacional con Karina Milei para coordinar la respuesta ante El Niño

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezaron este lunes en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, una jornada de coordinación interjurisdiccional.

La reunión de trabajo tuvo como propósito central fortalecer la articulación conjunta entre la Administración central y las provincias del Nordeste frente al avance del fenómeno climático El Niño.

Al término del cónclave regional, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, analizó los ejes principales abordados con las autoridades nacionales y remarcó la importancia del planeamiento previo. "Más que nada organización, pronósticos, hay una realidad que es que no podemos detener el fenómeno del Niño, que tampoco sabemos cuánto va a ser su impacto, pero sí tenemos que tener la mejor organización posible ante esta eventualidad, y eso lleva de coordinar los diferentes estamentos del Estado Nacional con los diferentes estados provinciales y obviamente los municipales", sostuvo el mandatario.

Estrategia combinada entre Nación, provincias y municipios

Durante su intervención ante el resto de las delegaciones provinciales, el jefe del Ejecutivo correntino insistió en que la clave para mitigar las consecuencias de los temporales radicará en la capacidad de respuesta coordinada entre las distintas estructuras gubernamentales.

Al respecto, el gobernador indicó que "el mejor resultado de la contención va a venir de este trabajo articulado entre Nación, provincias y municipios, y a su vez también la coordinación por parte de las diferentes provincias articuladamente, nos va a permitir tener una mejor potencialidad en caso de que los fenómenos se den más fuertes en algunas zonas o provincias y en otras no", ponderando el esquema de asistencia mutua en la región.

El cuadro de situación hidrogeográfico en la cuenca correntina

Asimismo, el mandatario detalló la complejidad técnica que afronta el territorio correntino debido a sus características geográficas y al comportamiento del sistema hídrico regional.

Valdés señaló que "tuvimos la posibilidad de explicarles a todos, que nosotros tenemos una provincia muy particular que tiene el río Uruguay, que tiene el río Paraná y que en el centro tiene a los Esteros del Iberá, que cuando se empiezan a saturar por las lluvias, no hay donde enviar el agua".

En relación al escenario crítico que ya se percibe en la costa oriental de la provincia, el mandatario hizo un llamado de atención a las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional. "Cuando el Uruguay crece - como ya estamos en situaciones complejas en la costa del Uruguay debido a la crecida de río- no tenemos muchos lugares hacia donde evacuar el agua y ahí se nos empieza a complicar", dijo.

Y agregó: "Entonces pedir el acompañamiento, pedir el seguimiento constante sobre todo de la actividad que se termina dando en el río Uruguay y obviamente cuando el río Paraná empieza a perder reservorio, estar muy atentos y tener la precaución necesaria sobre todo cuando se viene trabajando las canalizaciones".