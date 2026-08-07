Corrientes: Hugo Daniel Froy jurará como fiscal federal de Paso de los Libres

Hugo Daniel Froy jurará como fiscal federal de la Sede Descentralizada de Paso de los Libres el próximo jueves 20 de agosto. Su designación se dio por la reorganización del Ministerio Público Fiscal de la Nación en la región del nordeste.

La asunción de Froy tiene especial relevancia por la ubicación estratégica del distrito, a causa de sus fronteras con Uruguay y Brasil. Además, la jurisdicción también cuenta con los puentes internacionales de Santo Tomé y Paso de los Libres.

Reestructuración del Ministerio Público Fiscal

El acto de Froy se concretará luego de las ceremonias de Juan Marcelo Burella Acevedo y Patricio Nicolás Sabadini, quienes ayer asumieron como titulares de las Unidades Fiscales de Corrientes y Resistencia. Ambos funcionarios prestaron juramento en la sede de la Procuración General de la Nación, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

En mayo, durante su exposición ante los senadores nacionales de la Comisión de Acuerdos, Froy explicó su plan de gestión y experiencia. “Trabajo en esta fiscalía desde hace 32 años, conozco a fondo su funcionamiento”, dijo.

Las designaciones corresponden a un concurso público ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante los decretos 626/2026 y 636/2026. El proceso contó con acuerdo del Senado de la Nación y se realizó conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público.



