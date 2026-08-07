Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: cómo votaron los senadores correntinos

El Senado nacional dio media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que introduce cambios en el régimen de desalojos y expropiaciones. La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor y 33 en contra, luego de más de diez horas de debate, y con el apoyo de los representantes de Corrientes.

Antes de la votación, el oficialismo aceptó eliminar del texto el capítulo que proponía ampliar el límite para la venta de tierras a extranjeros. Además, se retiró otro punto cuestionado como el apartado que buscaba modificar la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego.

Cómo votaron los senadores correntinos

La delegación correntina acompañó de manera unánime la iniciativa.

Eduardo Vischi (UCR): a favor.

a favor. Gabriela Valenzuela (UCR): a favor.

a favor. Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas): a favor.

Con este resultado, los tres representantes correntinos respaldaron el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que ahora deberá ser debatido en la Cámara de Diputados para definir su sanción definitiva.



