¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
SESIÓN

Diputados aprobó un reclamo a la Nación por los fondos para Bomberos Voluntarios

La Cámara de Diputados de Corrientes aprobó un proyecto de resolución presentado por el diputado Hugo Benítez para exigir la transferencia de las partidas de la Ley 25.054.

 

Por El Litoral

Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 18:56

La Cámara de Diputados de Corrientes aprobó este miércoles un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional la transferencia efectiva y distribución de los recursos asignados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, fijados por la Ley Nacional N.° 25.054.

La sesión fue encabezada por el presidente del cuerpo, Eduardo Tassano, y la iniciativa parlamentaria fue impulsada por el diputado Hugo Benítez.

El legislador autor de la norma argumentó que los recursos retenidos corresponden a partidas nacionales que deben destinarse al equipamiento, mantenimiento operativo y capacitación de los cuarteles de todo el país, señalando que la Nación adeuada los giros correspondientes al segundo semestre del año 2025 y a lo transcurrido del año 2026.

Respaldo institucional y proyectos en trámite

La resolución aprobada manifiesta el acompañamiento de la legislatura provincial al reclamo del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y las entidades provinciales.

Copias del documento normativo serán remitidas al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Economía de la Nación y a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Corrientes.

Por otra parte, la cámara baja dio curso a dos iniciativas que pasaron a la instancia de "prensa" tras obtener modificaciones en comisiones:

  • Comunicaciones carcelarias: proyecto promovido por la diputada Lorena Lazaroff para regular las comunicaciones en establecimientos penitenciarios.

  • Legajo Único Digital: propuesta de la diputada Ana Améndola para crear un registro digital en la Administración Pública provincial.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias
PUBLICIDAD