Diputados aprobó un reclamo a la Nación por los fondos para Bomberos Voluntarios

La Cámara de Diputados de Corrientes aprobó este miércoles un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional la transferencia efectiva y distribución de los recursos asignados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, fijados por la Ley Nacional N.° 25.054.

La sesión fue encabezada por el presidente del cuerpo, Eduardo Tassano, y la iniciativa parlamentaria fue impulsada por el diputado Hugo Benítez.

El legislador autor de la norma argumentó que los recursos retenidos corresponden a partidas nacionales que deben destinarse al equipamiento, mantenimiento operativo y capacitación de los cuarteles de todo el país, señalando que la Nación adeuada los giros correspondientes al segundo semestre del año 2025 y a lo transcurrido del año 2026.

Respaldo institucional y proyectos en trámite

La resolución aprobada manifiesta el acompañamiento de la legislatura provincial al reclamo del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y las entidades provinciales.

Copias del documento normativo serán remitidas al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Economía de la Nación y a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Corrientes.

Por otra parte, la cámara baja dio curso a dos iniciativas que pasaron a la instancia de "prensa" tras obtener modificaciones en comisiones: