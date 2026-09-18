Juan Pablo Valdés aseguró que Nación prevé inaugurar la autovía 12 en 2027

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, habló sobre el avance de las conversaciones con el Ejecutivo Nacional y de la importancia de su reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El mandatario aseguró que el compromiso es inaugurar la autovía de la Ruta Nacional 12 durante 2027.

"El compromiso de Nación es inaugurar la autovía 12 en 2027 y la planta de líquidos cloacales en 2028”, dijo Valdés durante una entrevista con la prensa.

El mandatario provincial también destacó la reunión con el jefe de Gabinete, con quien se encontró en Casa Rosada el miércoles. "El diálogo es fructífero", remarcó.

Zonas Frías, Islas Apipé y obras para Corrientes

Valdés también se refirió al tratamiento de la Ley de Zonas Frías y afirmó que espera que el proyecto sea votado la próxima semana. "Se aprobaría, lo que habilitaría las Zonas Calientes, tan necesaria para Corrientes", dijo en referencia a las tarifas diferenciadas.

Respecto del reclamo por las Islas Apipé, sostuvo que Corrientes espera una mayor intervención de la Cancillería y un “gesto del Gobierno nacional”.

El Corredor Belgrano y el viaje a París

Sobre el Corredor Belgrano, el gobernador explicó que “la traza no está reclamada, Nación nos dijo que no le pertenece a nadie”. En ese sentido, señaló que la Provincia continuará con las gestiones para definir la situación.

Respecto a su viaje a París por la Argentina Week, encabezada por el presidente Javier Milei, Valdés confirmó que irá acompañado por funcionarios vinculados a las áreas de Industria y Producción. Entre ellos mencionó a Mariel Gabur, César Bentos y Claudio Anselmo.

Nuevas herramientas digitales y viviendas

Por otra parte, Valdés adelantó que la próxima semana presentarán “Mi Corrientes” y una nueva aplicación del IOSCor. Según explicó, Corrientes busca la digitalización de trámites y prevé realizar las primeras firmas de jubilaciones de manera digital. Además, anticipó un posible aumento del aporte de la tarjeta "Mamá Mbareté".

Por último, anunció que mantuvo una reunión clave con el Invico: "Vamos a habilitar padrones digitales para las viviendas para los solteros".