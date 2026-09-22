Cuándo empieza el cronograma de pagos para trabajadores de la provincia de Corrientes

El Gobierno de Corrientes anunció este martes el cronograma de pago de los sueldos correspondientes a septiembre para los agentes de la administración pública provincial.
Los pagos se desarrollarán entre el jueves 24 y el miércoles 30, e incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados.
La acreditación se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cronograma de pago de agosto
- Jueves 24: 0 y 1.
- Viernes 25: 2 y 3.
- Lunes 28: 4 y 5. Este tramo estará disponible desde el sábado 26 a través del home banking y de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes.
- Martes 29: 6 y 7.
- Miércoles 30: 8 y 9.