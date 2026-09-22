¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Oficial

Cuándo empieza el cronograma de pagos para trabajadores de la provincia de Corrientes

El gobierno provincial informó que los pagos se realizarán entre el 24 y 30 de septiembre.

Por El Litoral

Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 12:55

El Gobierno de Corrientes anunció este martes el cronograma de pago de los sueldos correspondientes a septiembre para los agentes de la administración pública provincial.

Los pagos se desarrollarán entre el jueves 24 y el miércoles 30, e incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados.

La acreditación se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cronograma de pago de agosto

  • Jueves 24:  0 y 1.
  • Viernes 25: 2 y 3.
  • Lunes 28: 4 y 5. Este tramo estará disponible desde el sábado 26 a través del home banking y de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes.
  • Martes 29: 6 y 7.
  • Miércoles 30: 8 y 9. 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias
PUBLICIDAD