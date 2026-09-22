Cuándo empieza el cronograma de pagos para trabajadores de la provincia de Corrientes

El Gobierno de Corrientes anunció este martes el cronograma de pago de los sueldos correspondientes a septiembre para los agentes de la administración pública provincial.

Los pagos se desarrollarán entre el jueves 24 y el miércoles 30, e incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados.

La acreditación se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cronograma de pago de agosto