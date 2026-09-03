Con más de 1.300 inscriptos, arrancó en Corrientes el 4° Congreso Ecoturístico del Litoral

Con la presencia de más de 1.300 asistentes, comenzó este jueves en el Salón Gran Paraná de la ciudad de Corrientes el 4° Congreso Ecoturístico del Litoral, desarrollado bajo el lema “Turismo Regenera”.

El evento congrega a referentes nacionales e internacionales del sector para exponer sobre turismo de naturaleza, derecho ambiental, conservación de recursos y estrategias de valorización cultural.

La programación académica y técnica se complementa con talleres prácticos, rondas de negocios para prestadores de servicios y la Feria Ecoturística, emplazada en el Parque Cambá Cuá.

Durante el acto inaugural, las autoridades destacaron la consolidación de las políticas ambientales como eje del desarrollo económico regional.

Desarrollo sustentable, proyección internacional y autoridades

Al momento de la apertura, el gobernador Juan Pablo Valdés resaltó la transformación de los Esteros del Iberá y su capacidad para romper la estacionalidad turística. "Tenemos que trabajar para que Corrientes sea la capital del turismo natural de toda la región del Litoral", afirmó el mandatario, quien además ponderó el trabajo sostenido durante casi una década por el Comité Iberá para generar empleo formal en los municipios vecinos a los portales de acceso.

Por su parte, el coordinador general del Comité Iberá, Sergio Flinta, hizo hincapié en las funciones ecosistémicas del humedal para mitigar el cambio climático y ponderó la articulación entre el Estado provincial y las universidades.

A su turno, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, celebró la convocatoria récord alcanzada en esta edición, señalando que posiciona a la provincia como un faro ecoturístico a nivel internacional.

El encuentro contó con la participación del vicegobernador Pedro Braillard Poccard; el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich; ministros del Gabinete provincial, legisladores, autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), directores de turismo y representantes de cámaras del sector.