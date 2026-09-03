Planta de CLT: los detalles de la logística para la llegada de 50 contenedores y cómo será su traslado a Virasoro

La llegada de 50 contenedores al puerto de Corrientes marcó ayer un hito para la industria argentina, ya que transportaron la maquinaria destinada a instalar la primera planta de madera contralaminada (CLT) del país. Ahora, la carga deberá completar los trámites aduaneros antes de comenzar el traslado hacia Virasoro, donde estará el complejo.

El equipamiento está destinado al montaje de la planta industrial de la firma Cambium Build, que contará con una superficie cubierta de 4.800 metros cuadrados. El complejo se orientará a la producción de madera de ingeniería de alto valor agregado para la industria de la construcción.

Un recorrido de 32 días desde Suecia

El cargamento inició su recorrido internacional en el puerto de Gotemburgo (Suecia) y demoró 32 días hasta llegar a la capital correntina. Gretel Rubel, responsable de Comercio Exterior de Insud, explicó que la operación incluyó tres trasbordos durante el trayecto.

El primer tramo se realizó mediante buques oceánicos hasta Buenos Aires y luego la carga fue transferida a barcazas. Con esa modalidad, los contenedores continuaron por la hidrovía hasta el puerto correntino.

Adolfo Escobar Damús, director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia, detalló que son 50 contenedores con la infraestructura y la maquinaria necesaria para iniciar la actividad de un proyecto industrial inédito para el país.

Lo que falta para el traslado a Virasoro

Alex Ochoaizpuro, director de Operaciones de Cambium Build, señaló que ahora comenzarán los trámites aduaneros y luego los equipos serán trasladados para avanzar con el montaje de la planta.

El proyecto apunta a transformar materia prima forestal renovable en componentes estructurales de gran formato. Para eso incorporará tecnología Mass Timber, un sistema de última generación aplicado a la construcción con madera, que permite levantar estructuras más altas en menor tiempo y puede reducir hasta un 50% los plazos de obra frente al hormigón y el acero.