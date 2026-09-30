Juan Pablo Valdés participó del inicio de la Argentina Week en París antes del encuentro con Javier Milei

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este miércoles del cierre del cóctel inaugural de la Argentina Week en la ciudad de París, evento internacional orientado a promover oportunidades de inversión y comercio exterior para el país.

En la jornada previa al inicio formal del programa de actividades, el mandatario provincial compartió el encuentro con integrantes del Gabinete nacional y pares de otras jurisdicciones subnacionales.

De la velada de apertura tomaron parte el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno, junto al ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y representantes del sector corporativo europeo.

Agenda oficial con la OCDE y la comitiva presidencial

Para la jornada del jueves, fuentes oficiales confirmaron la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezará el acto central del foro en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ámbito en el que pronunciará un discurso ante diplomáticos y referentes financieros internacionales.

En el marco de la cumbre en la capital francesa, el jefe de Estado mantendrá una reunión de trabajo con los gobernadores integrantes de la comitiva oficial —entre los que se encuentra Valdés— y encabezará un espacio de intercambio con ejecutivos de empresas europeas.

Audiencia bilateral en el Palacio del Elíseo

Posteriormente, la agenda oficial del mandatario nacional contempla un encuentro bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en las instalaciones del Palacio del Elíseo.

La actividad oficial concluirá con una recepción formal ofrecida por el mandatario francés a la delegación argentina que representa al país en las sesiones de la Argentina Week.