"Hay que competir, pero con una logística acorde": el reclamó Juan Pablo Valdés al Gobierno nacional

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, participó este martes de la tercera jornada del ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por el diario Clarín en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

En el marco del panel “Desafíos y oportunidades de las provincias”, el mandatario correntino debatió sobre infraestructura, competitividad y obra pública junto a sus pares Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta).

Durante la exposición, Juan Pablo Valdés remarcó la ubicación geográfica estratégica de la jurisdicción dentro del esquema regional y reclamó una política federal de transporte para achicar las asimetrías operativas.

"Hay que competir, pero tenemos que tener la posibilidad de una logística acorde; no puede salir más barato un flete desde Buenos Aires a Cabo Verde que desde Corrientes a Buenos Aires", cuestionó el gobernador respecto a los costos de distribución.

Proyectos estratégicos: puertos, litio y aeropuerto de cargas

En materia de infraestructura productiva, el mandatario ratificó la inversión estatal destinada al desarrollo de nodos logísticos y el rol de los puertos de Corrientes.

En ese sentido, reveló que la provincia de Jujuy utilizará las terminales fluviales correntinas para la salida de su producción exportable de litio hacia los mercados internacionales.

Asimismo, Juan Pablo Valdés puso en valor las obras en marcha en el interior provincial, destacando la construcción del aeropuerto de cargas en la ciudad de Paso de los Libres.

Para graficar la relevancia de la infraestructura aérea para el sector agroindustrial, citó una reciente operación de la firma Las Marías, que debió adecuar un envío de 100 toneladas de yerba mate enviadas por vía aérea a pedido del mercado comprador en China.

El nuevo rol de los gobernadores, inversiones y trabas del Gobierno nacional

En otro tramo de su disertación, el mandatario analizó el cambio de paradigma en la gestión subnacional y cuestionó la falta de acompañamiento central.

"Los gobernadores recorremos diferentes foros y países en búsqueda de inversiones, vamos en una especie de plan donde tratamos de dejar de lado a la Nación, para mostrar el potencial que tiene cada una de las provincias", enfatizó Juan Pablo Valdés, agregando que ante la retirada del Estado nacional de diversas funciones, las provincias asumieron un rol protagónico para articular directamente con el sector privado.

Sin embargo, el gobernador apuntó contra los frenos administrativos de la administración central para concretar proyectos internacionales: "Seguimos teniendo un problema que es la Nación; por ejemplo, encontramos financiamiento y necesitamos la garantía soberana o una firma del Gobierno nacional y esto termina entorpeciendo y limitando".