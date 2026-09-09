Virginia Gallardo despidió a Chiche Gelblung en Diputados: "Fue único e irrepetible"

La diputada nacional por Corrientes, Virginia Gallardo, integrante del bloque de La Libertad Avanza, realizó este miércoles de un emotivo homenaje al periodista Samuel "Chiche" Gelblung, tras confirmarse su fallecimiento a los 82 años.

En su intervención recordó su vínculo profesional con el conductor y repasó su vasta trayectoria en los medios de comunicación.

Con visible emoción, la legisladora correntina destacó la versatilidad del comunicador en el oficio periodístico: "Fue periodista, productor, director, conductor. Fue corresponsal de guerra y cubrió conflictos internacionales en numerosas oportunidades desde la década del 60 hasta sus últimos años. Pero por sobre todas las cosas, fue un apasionado de su oficio. Hizo de la curiosidad una forma de vida, de la pregunta una herramienta".

El vínculo personal y las palabras del recinto

Más allá del repaso profesional, la intervención de la representante parlamentaria cobró trascendencia por la cercanía laboral que mantuvo con Gelblung durante su carrera en la televisión.

"Hoy, además de despedir a un referente público, despido con mucho cariño a una parte de mi historia", remarcó Virginia Gallardo ante el plenario de legisladores.

En el tramo final de su discurso en Diputados de la Nación, la legisladora dedicó unas palabras directas al entorno del comunicador: "Te quiero, Chiche. Fuiste, sos único e irrepetible. Que en paz descanses. Gracias y hasta siempre, gran maestro", concluyó durante la sesión ordinaria en la que representantes de distintas bancadas acompañaron las condolencias a la familia.