Valdés confirmó nuevo aumento salarial para estatales: "En octubre vamos a tener una definición"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que en el mes de octubre el Gobierno provincial anunciará un nuevo aumento salarial para el personal de la administración pública.

El mandatario remarcó que la medida busca preservar el poder adquisitivo de los estatales, aunque aclaró que la definición de los porcentajes finales dependerá de la evolución de la recaudación y la recuperación económica regional.

Respecto al alcance de la recomposición, el jefe del Ejecutivo provincial dejó abierta la posibilidad de que el porcentaje alcance los dos dígitos. "Tratamos de esperar, pero que se queden tranquilos que el aumento va a estar. Quizás puede ser de dos dígitos, va a depender de si logramos generar el ahorro necesario para cumplir con la meta salarial o si tenemos mayores ingresos por la nivelación de la coparticipación", explicó Juan Pablo Valdés a radio Dos.

Monitoreo de ingresos y pauta para fin de año

El gobernador recordó que la última actualización general se otorgó en el mes de junio antes de la liquidación del sueldo anual complementario (aguinaldo), período en el que también se aplicaron correcciones en las asignaciones familiares y otros conceptos específicos del recibo de sueldo de los empleados públicos.

Asimismo, Juan Pablo Valdés no descartó que de aquí a fin de año se apliquen hasta dos adecuaciones salariales, según la dinámica de las arcas provinciales:

"Aumento va a haber nuevamente antes de fin de año; estamos siguiendo de cerca la expectativa de cómo va la economía para no apurarnos y quedar cortos. Que sea uno o dos aumentos dependerá del ritmo de la economía. En octubre vamos a estar en condiciones de tener un mejor panorama y una definición precisa", concluyó.