Margarita Belén volvió a mostrar lo mejor del Braford

La raza Braford tuvo una gran semana en la Sociedad Rural del Chaco, con la realización de la 3° Exposición Nacional de Primavera, donde más de 150 reproductores de unas 27 cabañas se lucieron en la pista del predio ferial, ubicado en Margarita Belén. Una muestra en pleno crecimiento, de la mano de una fuerte apuesta de la Asociación Braford Argentina, la Sociedad Rural del Chaco y Expoagro.



Desde el lunes 5 al jueves 8 de octubre se realizó la 3° edición de la Exposición Nacional Primavera Braford. En una semana colmada de actividades ganaderas, capacitación y comercialización de reproductores y haciendas generales, la expo mostró que se afianza en esta plaza, donde Braford apostó hace tres años para realizar una exposición de primavera.



La actividad comenzó el lunes pasado con un remate televisado de invernada y cría, a cargo de la firma UMC – Haciendas Villaguay. Con 91 lotes filmados en distintas provincias del NEA, NOA, Centro y Litoral argentino, se vendieron 8.500 cabezas en poco menos de cuatro horas de remate, que fue transmitido por Canal Rural y por streaming.



El día martes se realizó el Congreso de Carnes del NEA, organizado por la Comisión Braford Junior NEA, y con la participación de decenas de productores, estudiantes e integrantes de comisiones juniors y ateneos de rurales de la región.



Temas como actualidad del mercado de carnes, nutrición, garrapata, tecnologías reproductivas y resultados del Braford medidos en la producción, fueron tratados durante toda la jornada, que finalizó con una mesa redonda con un panel de distintos referentes de la cadena de ganado y carnes del país.



Miguel De Achaval, presidente de Inversora Juramento; Luis Gándara, del Inta Corrientes; Néstor Sarmiento y Santiago Nava, expertos en garrapata; el asesor genetista Germán Fogliatti y el director ejecutivo de Braford, Diego Rodríguez, fueron algunos de los expositores de la jornada, que finalizó con una degustación de carnes Braford organizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

Juras



El miércoles comenzaron las juras con los animales a corral. En una nueva pista cubierta inaugurada para la ocasión por la Sociedad Rural del Chaco, en esa jornada de clasificaron los distintos lotes de hembras y machos, a cargo de Gustavo Alcalá, jurado de la muestra, quien durante dos jornadas estuvo a cargo del juzgamiento de los casi 150 animales que llegaron desde 27 cabañas de 7 provincias argentinas.



En los lotes, el premio Gran Campeón Conjunto Hembras fue para el Corral 3, de la cabaña Don Cancio, de Santiago del Estero. Mientras que el premio Reservado Gran Campeón Conjunto fue para el Corral 8 de la cabaña Rincón del Chaco, de la zona de Villa Ángela en la provincia anfitriona.



Luego fue el turno de los mejores individuales de esos lotes que compitieron, donde el premio Campeón Individual de Conjunto fue para el Corral 9 B de la cabaña El Cambio, de la provincia del Chaco.



También en esta exposición se juraron animales individuales a corral, donde el premio Campeón Hembra fue para el Corral 16 de la cabaña La Elisa, de la provincia de Corrientes. Mientras que el Reservado Campeón Hembra Individual de Corral fue el Corral 21 de la cabaña Huarpe.



Luego de esa clasificación, el jurado eligió a las mejores individuales de corral entre las campeonas. En este caso, el premio Gran Campeón Hembra Individual a Corral fue el Corral 9B, de la cabaña El Cambio, que había sido la mejor hembra de conjuntos. Una vaca ya lograda, hija de “Pomelo” nacida en enero de 2024 y parida y preñada nuevamente. Mientras que el premio Reservado Gran Campeón Hembra Individual a Corral fue para el Corral 16 de la cabaña La Elisa.



Luego fue el turno de los machos a corral, donde el programa de la clasificación fue similar: primero fueron los conjuntos, luego los mejores individuales de conjunto, para continuar con los individuales a corral y, por último, los grandes campeones individuales a corral.



En este orden, los mejores conjuntos elegidos por el jurado fueron el Corral 30 como Gran Campeón Conjunto de Machos, llegado desde Mercedes Corrientes y presentado por la cabaña El Rocío; mientras que el Corral 29, de la cabaña Don Cancio, fue elegido Reservado Gran Campeón Conjunto Machos.



Luego fue el turno de la jura de individuales a corral, donde el premio Campeón Individual de Corral fue para el Corral 36 de la cabaña El Ombú, de la provincia de Santa Fe. Mientras que el Reservado Campeón Individual a Corral fue el Corral 33 de la cabaña La Elisa.



La última elección de la jornada fue el Gran Campeón Individual a Corral de la Exposición Primavera Braford, que fue para el Corral 30B de cabaña El Rocío, de la provincia de Corrientes. Un hijo de “Pomelo” de la categoría Senior Menor que impactó por su manto carnicero y su línea inferior. El premio Reservado Gran Campeón Individual de Corral fue para el Corral 36, de la cabaña El Ombú.

Bozales



A pesar de la lluvia que se registró durante la mañana del jueves sobre el predio de la Sociedad Rural del Chaco, en Margarita Belén, las juras de clasificación de los animales a bozal se realizaron sin problemas. La nueva nave con la que cuenta el predio permitió realizar la actividad bajo techo, facilitando el trabajo de los cabañeros, el jurado y también la presencia de mucho público en los alrededores de la pista.



En primer turno de clasificaron las hembras, donde el jurado explicó en cada decisión la búsqueda de la funcionalidad y fertilidad, con mucho hincapié en las líneas inferiores y mantos carniceros de las terneras, vaquillonas y vacas que pasaron por la pista en las distintas categorías.



Fue así, que el premio Gran Campeón Hembra recayó en el Box 24, una vaca con cría al pie de la cabaña Las Mercedes, de la familia Bravo, una cabaña local. Se trata de una hija de “Midas” con “Eleonora”, una de las donantes más importantes que tiene la cabaña chaqueña, nacida en octubre de 2024 y ya con una cría parida al pie.



La continuidad de la elección final continuó con el premio Reservado Gran Campeón Hembra, que fue para el Box 30, una vaquillona mayor presentada en conjunto por las cabañas San Carlos, La Matilde, El Bromista y El Gaucho. Mientras que el premio Tercer Mejor Hembra fue para el Box 29, también de la categoría Vaquillona Mayor, en este caso presentada por cabaña El Chañar, de la provincia de Corrientes.



A la hora de la elección de los mejores machos, el jurado se inclinó por el Box 68, un toro Senior presentado por las cabañas Mirungá, El Chañar y Don Cancio. Se trata de un hijo de “Mago” nacido en agosto de 2023, con 47,5 centímetros de circunferencia escrotal y un volumen impactante: casi una tonelada de peso que el toro supo llevar de la mejor manera por la pista de juras.



El premio Reservado Gran Campeón Macho fue para el Box 62, un hijo de “Zupay” presentado por la cabaña El Gaucho, de la provincia de Corrientes. Mientras que el Tercer Mejor Macho fue el Box 45, un toro Junior presentado por la cabaña Don Cancio, de la provincia de Santiago del Estero.