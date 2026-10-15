Buena oferta y ventas ágiles para cerrar la Expo

Antes del inicio de las ventas, el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro, destacó el éxito que tuvo la tercera edición de esta muestra que se realiza en el predio de Margarita Belén, y también destacó el gran presente de la raza. “Gracias al trabajo de los cabañeros y productores hoy tenemos una raza en pleno crecimiento; ojalá que este remate Horizonte Braford sea el primero de muchos porque hace falta poblar campos con vientres de calidad”, señaló el titular de Braford.



También estuvo presente en el inicio del remate el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, quien felicitó a Braford y a la casa consignataria UMC-Haciendas Villaguay por el éxito de la exposición y del encierre para la subasta. Asimismo, el referente de Exponenciar entregó un presente a Nicolás Canessa, martillero y director de la consignataria, alusivo al evento.



El remate tuvo dos de las variables más importantes en la actualidad: calidad genética y plazo, ya que a la aptitud de los lotes se le sumó un plazo en 12 cuotas para el pago del valor hacienda, además de flete gratis. “Gracias al esfuerzo y compromiso de las cabañas y los remitentes, logramos este plazo”, señaló Nicolás Canessa. Por ello, se remató el valor de la cuota, multiplicado luego por 12.



En la primera parte del remate se vendieron reproductores que participaron de la Nacional Primavera Braford, aunque en esta oportunidad no salieron a venta ninguno de los campeones en machos y hembras. Fueron 12 toros a un promedio de $7.830.000; 3 vaquillonas preñadas de generaciones avanzadas a un promedio de $5.680.000 y 4 hembras preñadas de generaciones intermedias a $4.380.000 de promedio.



Luego fue el turno de los lotes de hembras, donde había vaquillas registradas y generales, pero todas Braford. En los lotes que estuvieron en el predio y pasaron por la pista, se vendieron 95 vaquillas preñadas registradas a un promedio de $4.010.000; 32 vaquillas generales a $3.000.000 de promedio; 31 vaquillas para servicio a $2.900.000; 10 terneras registradas a $3.620.000 y 20 terneras generales a $1.920.000.



También hubo lotes filmados en campos de distintas provincias, que se vendieron por pantalla para los presentes y también por streaming, donde 28 vaquillonas preñadas registradas a $3.960.000; 272 vaquillonas preñadas generales a $2.920.000; 270 vaquillas para servicio a $1.842.000 y 90 terneras a $1.560.000.



Se vendió la totalidad de la oferta, con el martillo en manos de Nicolás Canessa y Agustín Barbieri. “Estamos viendo una gran demanda, sobre todo por vientres, y cerramos esta exitosa exposición con una gran venta”, señaló Juan Manuel Alberro al finalizar el remate.



