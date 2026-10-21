El peso medio de faena avanza a una velocidad inédita

Según un relevamiento del sitio especializado Valor Carne, con los números de septiembre se pudo comprobar que, salvo contadas excepciones, los pesos medios total, por categoría y principales clasificaciones siguen trepando, con una altura y velocidad que no se ha visto antes.



El peso medio de toda la faena fue de 247 kg, 2 más intermensual y 15 kg más interanual.



Discriminados entre machos y hembras, esos números son 3 y 16 kg para los primeros y 1 y 11 kg para las segundas. Dentro de los machos, los novillos reflejan 2 kg negativo en el mes y 14 kg arriba en el año mientras que los novillitos acusan 3 y 16 kg más en cada comparación. En las hembras, las vacas ganaron 3 y 9 kilos y las vaquillonas tienen 1 negativo y 8 más, respectivamente.



Las cuatro clasificaciones que más contribuyen a la producción, medida en kilos de carne, son las de novillitos de 2 dientes, vaquillonas de 2 dientes, vacas de 8 dientes y novillos de 6 dientes, en orden de importancia. Entre las cuatro generan el 75% de la carne producida en el país.



Según los relevamientos, se ve que hubo una etapa de crecimiento en los años 2019 a 2021, luego se estabilizó por cuatro años para, finalmente, tomar otro empujón, con gran pendiente, desde mediados de 2025.



